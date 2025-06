Tragedia in Veneto: ultraleggero precipita vicino alla ferrovia

Un drammatico episodio ha scosso la tranquillità di Peri, frazione del comune veronese di Dolcé, al confine con il Trentino, quando un ultraleggero è precipitato in un’area adiacente alla linea ferroviaria Verona-Brennero. L’incidente, fortunatamente privo di conseguenze dirette sul traffico ferroviario, ha visto il piccolo velivolo impattare al suolo in prossimità dei binari, richiedendo un immediato intervento dei soccorsi e la temporanea sospensione del servizio ferroviario per garantire la sicurezza dell’area.La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, i Carabinieri, che stanno analizzando i parametri di volo, le condizioni meteorologiche del momento e lo stato tecnico del velivolo. Si ipotizza che un evento imprevisto, forse legato a un’anomalia aerodinamica o a una variazione inaspettata delle condizioni ambientali, possa aver contribuito alla perdita di controllo da parte del pilota.La rapidità di risposta delle squadre di soccorso è stata cruciale. Vigili del fuoco, Carabinieri e personale del Suem 118 hanno operato in sinergia, stabilizzando il velivolo e prestando le prime cure al pilota e al passeggero, entrambi feriti ma, fortunatamente, senza lesioni gravi. I due sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Borgo Trento di Verona, dove sono stati accolti in codice giallo, condizione che indica una situazione di potenziale gravità che richiede monitoraggio e ulteriori accertamenti. L’episodio solleva interrogativi importanti sulla sicurezza dei voli ultraleggeri, un comparto aeronautico che, pur offrendo un’esperienza di volo unica e accessibile, presenta intrinseche sfide in termini di gestione del rischio. La complessità del volo a basse altitudini, la variabilità delle condizioni meteorologiche, l’importanza cruciale della formazione e della manutenzione dei velivoli, e la necessità di una rigorosa applicazione delle normative di sicurezza, sono tutti elementi che richiedono costante attenzione e miglioramento. L’inchiesta in corso si concentrerà proprio su questi aspetti, con l’obiettivo di far luce sulle cause dell’incidente e di adottare misure preventive volte a prevenire il ripetersi di simili eventi e a tutelare la sicurezza di tutti gli operatori e dei cittadini.