Tragedia sul Brento: base jumper viennese perde la vita

martedì 6 Gennaio 2026
trento cronaca

Truffa Trentino: Allarme SMS Falsi del Cup, Attenti!

Redazione Aosta -
L'incremento dei tentativi di frode che colpiscono la popolazione trentina ha determinato un rafforzamento della vigilanza da parte dell'Assessorato Provinciale alla Sanità...

Fernanda a 99 anni: una famiglia, quattro generazioni e un amore infinito.

Il 26 dicembre ha segnato un traguardo straordinario per Fernanda Tomasi, una figura esemplare che incarna la resilienza e la ricchezza di una vita...
Trento Cronaca

Ondata di freddo in Austria: temperature sottozero record

Un'eccezionale irruzione di aria polare, originaria delle regioni artiche, ha investito l'Austria, generando un'ondata di freddo di intensità notevole e interessando ampie aree del paese. I dati raccolti da Geosphere Austria rivelano che le regioni più colpite si sono...
Trento Cronaca

Truffa Trentino: Allarme SMS Falsi del Cup, Attenti!

L'incremento dei tentativi di frode che colpiscono la popolazione trentina ha determinato un rafforzamento della vigilanza da parte dell'Assessorato Provinciale alla Sanità e dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino (Azienda Sanitaria Integrata, Apss), che ha riaffermato l'importanza di una...
Trento Politica

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

0
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela un...
Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Redazione Aosta -
Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio...

Kompatscher: Eredità, Autonomia e Sfide per l’Alto Adige

L'eredità di un governato: visione, resilienza e futuro per l'Alto AdigeIl percorso di Arno Kompatscher alla guida della Provincia autonoma di Bolzano si appresta...
Trento Cronaca

Tragedia sul Brento: base jumper viennese perde la vita

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La tragedia del Monte Brento ha spezzato la vita di un base jumper viennese questa mattina, in un sinistro evento che mette in luce i rischi estremi insiti in questa disciplina.

L’uomo, esperto praticante, si è lanciato dalla celebre via d’uscita “Spartacus”, un punto di partenza particolarmente impegnativo e iconico per i base jumper, situato sulle pareti verticali del massiccio.
La dinamica, ancora in fase di ricostruzione, suggerisce una perdita di controllo durante la traiettoria di discesa.

Testimoniato dal compagno, anch’egli base jumper e intento a riprendere il volo, l’uomo ha perso la rotta, impattando violentemente contro un pendio roccioso particolarmente ripido e impervio.

L’allarme, prontamente lanciato alle 9:00 attraverso la chiamata al 112, ha immediatamente attivato un complesso intervento di soccorso.
La Centrale Unica di Emergenza, valutando la gravità della situazione e la difficoltà di accesso alla zona, ha richiesto l’immediato dispiegamento dell’elicottero del Suem (Sistema Emergenza Medico), fondamentale per superare le barriere orografiche e raggiungere la locazione dell’incidente.

Contemporaneamente, una squadra specializzata della Stazione Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si è diretta a piedi verso la località Gaggiolo di Dro, preparandosi a intervenire una volta raggiunto il punto.

L’elicottero, durante il primo sorvolo, ha individuato rapidamente la posizione del base jumper, confermando l’impossibilità di un approccio aereo diretto.

Un tecnico di elisoccorso e un’unità medica sono stati calati con il verricello, affrontando la conformazione del terreno estremamente complessa, ma non potendo fare altro che constatare il decesso.

Successivamente, ottenuta l’autorizzazione dalle autorità competenti, l’elicottero ha trasportato tre dei quattro soccorritori sulla parete rocciosa, al fine di supportare le operazioni di recupero e ricomposizione della salma, un compito delicato e complesso che richiedeva la massima professionalità e sensibilità.
Il corpo dell’uomo è stato trasportato in località Gaggiolo, dove sono iniziate le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.
L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e la regolamentazione del base jumping, attività che, pur affascinante per la sua spettacolarità, comporta rischi elevatissimi e richiede una preparazione fisica e tecnica eccezionale.

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

