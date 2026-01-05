Tragedia sul Brento: base jumper viennese perde la vita

La tragedia del Monte Brento ha spezzato la vita di un base jumper viennese questa mattina, in un sinistro evento che mette in luce i rischi estremi insiti in questa disciplina.

L’uomo, esperto praticante, si è lanciato dalla celebre via d’uscita “Spartacus”, un punto di partenza particolarmente impegnativo e iconico per i base jumper, situato sulle pareti verticali del massiccio.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione, suggerisce una perdita di controllo durante la traiettoria di discesa.

Testimoniato dal compagno, anch’egli base jumper e intento a riprendere il volo, l’uomo ha perso la rotta, impattando violentemente contro un pendio roccioso particolarmente ripido e impervio.

L’allarme, prontamente lanciato alle 9:00 attraverso la chiamata al 112, ha immediatamente attivato un complesso intervento di soccorso.

La Centrale Unica di Emergenza, valutando la gravità della situazione e la difficoltà di accesso alla zona, ha richiesto l’immediato dispiegamento dell’elicottero del Suem (Sistema Emergenza Medico), fondamentale per superare le barriere orografiche e raggiungere la locazione dell’incidente.

Contemporaneamente, una squadra specializzata della Stazione Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si è diretta a piedi verso la località Gaggiolo di Dro, preparandosi a intervenire una volta raggiunto il punto.

L’elicottero, durante il primo sorvolo, ha individuato rapidamente la posizione del base jumper, confermando l’impossibilità di un approccio aereo diretto.

Un tecnico di elisoccorso e un’unità medica sono stati calati con il verricello, affrontando la conformazione del terreno estremamente complessa, ma non potendo fare altro che constatare il decesso.

Successivamente, ottenuta l’autorizzazione dalle autorità competenti, l’elicottero ha trasportato tre dei quattro soccorritori sulla parete rocciosa, al fine di supportare le operazioni di recupero e ricomposizione della salma, un compito delicato e complesso che richiedeva la massima professionalità e sensibilità.

Il corpo dell’uomo è stato trasportato in località Gaggiolo, dove sono iniziate le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e la regolamentazione del base jumping, attività che, pur affascinante per la sua spettacolarità, comporta rischi elevatissimi e richiede una preparazione fisica e tecnica eccezionale.