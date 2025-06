Tragedia sull’Autostrada del Brennero: Morto e Feriti

Un tragico incidente stradale ha scosso la mattinata sull’autostrada del Brennero, nel tratto che attraversa la provincia di Bolzano, causando un decesso e cinque feriti. La dinamica, ancora in fase di ricostruzione accurata da parte delle autorità competenti, suggerisce una drammatica deviazione da parte di un veicolo all’interno del complesso sistema autostradale.Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle ore 5:15, un’autovettura, presumibilmente entrando nel sistema di accesso attraverso il casello di Bolzano Sud, ha incomprensibilmente invertito la direzione di marcia, procedendo contromano sulla carreggiata in direzione nord. Questo gesto inatteso ha portato a una collisione frontale con un altro veicolo, innescando una catena di eventi con conseguenze devastanti.Immediato e massiccio è stato l’intervento dei soccorsi. Sul luogo della tragedia si sono precipitati i vigili del fuoco permanenti di Bolzano, la Polizia Stradale, con la sua esperienza nella gestione di incidenti complessi, e numerose ambulanze, pronte a fornire assistenza medica urgente. La gravità delle ferite ha reso necessario il trasporto di due dei feriti presso gli ospedali di Bressanone e Trento, centri specializzati nella gestione di traumi. Particolarmente preoccupante la situazione dei tre bambini, di 8, 11 e 14 anni, la cui sicurezza ha richiesto un trasferimento d’urgenza, tramite elicottero, alla Clinica Universitaria di Innsbruck, un istituto medico rinomato per la sua competenza nella cura dei minori. La decisione di optare per un ospedale fuori regione testimonia la delicatezza della situazione e la necessità di garantire le migliori cure possibili.L’impatto dell’incidente ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità. Sull’autostrada A22 si sono rapidamente formate lunghe code, generando disagi per migliaia di automobilisti. Per alleggerire la pressione sul traffico, le autorità hanno dovuto deviare il flusso veicolare sulla vicina statale del Brennero, un’arteria stradale alternativa meno efficiente. La carreggiata in direzione sud è rimasta interrotta per diverse ore, prolungando i disagi e richiedendo un’organizzazione complessa per la gestione del traffico alternativo.Le indagini, condotte dalla Polizia Stradale, si concentreranno ora sull’accertamento delle cause dell’inversione di marcia, escludendo o confermando ipotesi quali un malore del conducente, un errore umano o, ancora, un possibile guasto tecnico. L’analisi dei sistemi di sorveglianza autostradali e la ricostruzione meticolosa della dinamica saranno cruciali per far luce sulla tragedia e adottare misure preventive volte a garantire maggiore sicurezza sulla rete autostradale. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di migliorare i controlli e le infrastrutture autostradali.