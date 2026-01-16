Tragico incidente a Ischgl: un turista muore sotto una slavina

cityfood
cityeventi
lunedì 19 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Crisi Sanitaria Trentina: Collasso Informatico e Richiesta di Cambiamento

Redazione Aosta -
La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si intensifica, alimentata da un collasso informatico che ne ha compromesso l’efficienza e, soprattutto,...

Sarca inquinato: allarme ambientale nella Val Rendena

Un allarme urgente si leva dalla Val Rendena, dove l'associazione Bearsandothers ha diffuso immagini impattanti che documentano un persistente e grave inquinamento ambientale. Le...
Trento
cielo coperto
6.5 ° C
7.9 °
5.6 °
75 %
1.8kmh
99 %
Lun
10 °
Mar
9 °
Mer
7 °
Gio
6 °
Ven
4 °
Trento Cronaca

Strigno: Arrestato marocchino per la morte di un pensionato.

La comunità di Strigno, in Trentino, è scossa da un evento tragico che ha portato all'arresto di Khalid Mamdouh, cittadino marocchino di 41 anni, sospettato di essere responsabile della morte di Mauro Sbetta, un pensionato di 68 anni. La...
Trento Cronaca

Crisi Sanitaria Trentina: Collasso Informatico e Richiesta di Cambiamento

La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si intensifica, alimentata da un collasso informatico che ne ha compromesso l’efficienza e, soprattutto, la credibilità. Mentre l'assessore provinciale alla Sanità, Mario Tonina, si trova in una fase di valutazione ponderata...
Trento Politica

Formazione strategica per gli eletti di Fratelli d’Italia in Trentino Alto Adige

0
Il Trentino Alto Adige è stato teatro di un'iniziativa formativa strategica, promossa dal Dipartimento Formazione Regionale di Fratelli d'Italia, con l'obiettivo di rafforzare le competenze...
- Pubblicità -

Sanità Trentino: Sistema al collasso, polemiche e richieste di cambio

Redazione Aosta -
La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si acuisce, manifestandosi in un intreccio complesso di inefficienze gestionali, guasti tecnologici e crescenti...

Bolzano: Approvata mozione contro l’antisemitismo e sostegno alla comunità ebraica.

Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha recentemente approvato un pacchetto di misure che riflettono un impegno concreto verso la salvaguardia dei valori democratici, la...
Trento Cronaca

Tragico incidente a Ischgl: un turista muore sotto una slavina

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un tragico evento ha scosso l’affascinante località sciistica di Ischgl, nel cuore del Tirolo austriaco: una slavina, rimasta inosservata per oltre un giorno dal suo distacco, ha causato il decesso di un turista durante un’escursione in fuoripista.
La scoperta, tardiva, ha immediatamente mobilitato le autorità e le squadre di soccorso, ponendo in luce la vulnerabilità intrinseca degli ambienti montani e le sfide legate alla gestione del rischio valanghe.

L’allarme è stato lanciato dal gestore della struttura ricettiva in cui l’uomo, la cui identità non è stata ancora divulgata per tutelare la privacy dei familiari, era ospite.

La sparizione, aggravata dalla presenza di effetti personali abbandonati nella camera d’albergo – il cellulare dell’ospite – e dall’assenza degli sci nel deposito, ha destato subito preoccupazione.
Un’accurata verifica presso le strutture sanitarie locali si è rivelata infruttuosa, spingendo le forze dell’ordine a focalizzare le ricerche sull’area del comprensorio sciistico.
Le indagini hanno rivelato che l’ultimo utilizzo dello skipass risaliva alla mattinata di ieri, alle ore 10:00, all’ingresso della funivia Pardatschgratbahn. Questa informazione cruciale ha indirizzato le ricerche verso le zone circostanti gli impianti di risalita, in particolare sul versante del Bürkelkopf, a un’altitudine di quasi 2.500 metri.

Lì, è stata identificata una slavina di notevoli dimensioni: larga circa 60 metri e lunga quasi 100, un fenomeno che ha profondamente modificato il paesaggio alpino.

La presenza in superficie di un bastoncino da sci ha fornito la conferma più dolorosa.
Le operazioni di recupero della salma, eseguite con tempestività e professionalità da parte dei soccorritori, si sono concluse con successo.

Fortunatamente, la perizia delle squadre e l’efficienza delle procedure hanno escluso la presenza di altre vittime sepolte sotto la massa di neve.
L’episodio, tuttavia, sottolinea l’importanza di una costante vigilanza e di una valutazione accurata delle condizioni ambientali in montagna.

Il livello di allerta valanghe nella zona è attualmente valutato a 3 su 5, un grado che indica un rischio moderato.

Tuttavia, le specifiche condizioni meteorologiche – vento forte in quota e temperature rigidamente basse – possono innescare variazioni locali significative, accentuando la pericolosità e aumentando la probabilità di distacchi.
Questo evento tragico serve da monito sulla necessità di una formazione continua per gli operatori del settore turistico-alpinistico e per tutti gli amanti della montagna, al fine di promuovere una cultura della sicurezza e della prevenzione, essenziale per la salvaguardia della vita umana in un ambiente tanto bello quanto imprevedibile.
La comprensione della dinamica delle valanghe, la corretta interpretazione dei bollettini meteo e la prudenza nelle scelte escursionistiche si rivelano elementi imprescindibili per godere appieno della maestosità delle Alpi in tutta sicurezza.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap