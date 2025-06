Tragico incidente all’Autostrada del Brennero: morta un’ambulanza

Un tragico evento ha scosso l’arteria autostradale del Brennero, una delle principali vie di comunicazione tra l’Italia e l’Austria, in un punto cruciale tra Bressanone e Vipiteno. Un’ambulanza, impegnata in un servizio di emergenza, è stata coinvolta in un incidente mortale, culminato in un impatto devastante con un veicolo pesante, un autocarro destinato al trasporto di merci.La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale, suggerisce una collisione a catena, presumibilmente innescata da una frenata improvvisa del TIR, che ha portato l’ambulanza a tamponarlo. L’urto, di innegabile violenza, ha avuto conseguenze fatali per due persone a bordo del mezzo di soccorso, entrambi cittadini italiani. La loro perdita rappresenta una profonda ferita per le loro famiglie e per l’intera comunità.Oltre ai decessi, l’incidente ha causato lesioni di varia entità ad altri due occupanti dell’ambulanza, fortunatamente non immediatamente letali. I soccorsi immediati sono stati prontamente forniti da diverse squadre di emergenza, tra cui mezzi di soccorso avanzato, vigili del fuoco del Corpo Permanente di Bolzano, rinforzati dai volontari di Varna e Vipiteno, che hanno lavorato in stretto coordinamento per estrarre le vittime e prestare assistenza ai feriti.La carreggiata in direzione nord è stata immediatamente interrotta al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi incidentati e i rilievi tecnici necessari per accertare con precisione le cause dell’accaduto. L’accesso all’autostrada da Bressanone è stato chiuso, generando lunghe code e disagi per i numerosi automobilisti di passaggio.Questo tragico episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza stradale, l’importanza del rispetto delle distanze di sicurezza, la gestione del traffico pesante e la necessità di un’analisi approfondita delle condizioni del manto stradale, soprattutto in tratti autostradali particolarmente esposti alle avversità atmosferiche e alla presenza di curve impegnative. La perdita di vite umane in un contesto di emergenza, come in questo caso, amplifica il dolore e richiede una riflessione collettiva per prevenire simili tragedie in futuro, onorando la memoria delle vittime e sostenendo le loro famiglie in questo momento di profondo lutto. L’indagine, volta a chiarire ogni dettaglio e a stabilire eventuali responsabilità, è in corso e si avvarrà di testimonianze, analisi dei sistemi di sicurezza dei veicoli e perizie tecniche.