Tragico incidente sulla panoramica del Roncone: betoniera coinvolta in un impatto multiplo.

La fitta nebbia mattutina che avvolgeva la valle del Chiese si è dissolta in un dramma, quando un impatto violento ha coinvolto quattro veicoli sulla strada panoramica che costeggia il lago di Roncone, nel territorio comunale di Sella Giudicarie. L’incidente, verificatosi alle prime luci dell’alba, ha generato una complessa situazione di soccorso, richiedendo l’intervento coordinato di diverse squadre specializzate.Al centro del caos, una betoniera, strumento di lavoro pesante e potenzialmente devastante, si è scontrata con altre tre autovetture, scatenando una reazione a catena che ha lasciato segni profondi sulla carreggiata. La dinamica precisa dell’evento è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale, che sta ricostruendo la sequenza degli eventi per determinare le responsabilità e le possibili cause scatenanti – che potrebbero includere condizioni meteorologiche avverse, imperizia alla guida, o malfunzionamenti meccanici.La gravità dell’impatto ha immediatamente allertato i soccorsi. Vigili del fuoco volontari, esperti nella gestione di emergenze in ambienti montani, si sono prodigati per estrarre i conducenti e i passeggeri dalle lamiere contorte. Il personale sanitario, tempestivamente giunto sul posto, ha valutato le condizioni dei feriti, classificandoli in codice rosso a causa della potenziale gravità delle lesioni riportate.Quattro persone, di età e sesso diversi, sono state quindi trasportate d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Tione, il centro di riferimento per l’area. Si tratta di una giovane donna di 24 anni, una di 35, un uomo di 76 anni e un uomo di 28 anni, tutti residenti nelle comunità locali della valle del Chiese. La loro condizione è considerata seria, ma stabile, e sono sotto stretto monitoraggio medico.L’incidente ha provocato la chiusura temporanea della strada panoramica, interrompendo il flusso del traffico e creando disagi per i residenti. La rimozione dei veicoli danneggiati e la pulizia della carreggiata richiederanno diverse ore, mentre gli investigatori continuano a raccogliere elementi utili per chiarire l’accaduto. La comunità locale è scossa da questo tragico episodio, che sottolinea ancora una volta i rischi legati alla circolazione stradale, soprattutto in contesti ambientali delicati come quello montano. L’evento riapre il dibattito sulla sicurezza delle strade di montagna, e l’importanza di infrastrutture adeguate e di comportamenti prudenti alla guida.