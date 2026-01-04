Trasporto d’urgenza: Alto Adige e Milano uniti per salvare un giovane ustionato.

cityfood
lunedì 5 Gennaio 2026
trento cronaca

Brennero: traffico natalizio sotto controllo, ma attenzione al ritorno.

Redazione Aosta -
La complessa rete autostradale del Brennero, arteria vitale per i flussi turistici tra Italia e Austria, sta progressivamente alleviando le criticità legate...

Inverno ad Alto Adige: il freddo stringe i senzatetto.

L'inverno altoatesino si fa sentire con una morsa di freddo che esacerba una situazione già fragile: quella delle persone senza dimora. Le richieste di...
Trento Cronaca

Schio, finita la ricerca: ritrovato il corpo di Simone Dal Bon

La comunità di Schio (Vicenza) è stata scossa dalla tragica conclusione delle ricerche di Simone Dal Bon, escursionista 43enne scomparso il 27 dicembre nelle impervie montagne vicentine. La sua auto, scoperta abbandonata a Pian delle Fugazze, confine naturale tra...
Trento Cronaca

Brennero: traffico natalizio sotto controllo, ma attenzione al ritorno.

La complessa rete autostradale del Brennero, arteria vitale per i flussi turistici tra Italia e Austria, sta progressivamente alleviando le criticità legate al consueto picco di traffico natalizio, caratterizzato dal tradizionale esodo e ritorno degli appassionati di sport invernali....
Trento Politica

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l'autonomia provinciale

0
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela un...
Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all'inclusione.

Redazione Aosta -
Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio...

Kompatscher: Eredità, Autonomia e Sfide per l'Alto Adige

L'eredità di un governato: visione, resilienza e futuro per l'Alto AdigeIl percorso di Arno Kompatscher alla guida della Provincia autonoma di Bolzano si appresta...
Trento Cronaca

Trasporto d'urgenza: Alto Adige e Milano uniti per salvare un giovane ustionato.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Nel corso delle operazioni di assistenza emergenziale coordinate a livello nazionale, il Servizio di Emergenza Medica, Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, in sinergia con Heli – Elisoccorso Alto Adige, ha orchestrato un trasporto medico complesso e delicato, trasferendo un giovane paziente affetto da ustioni estese dall’Ospedale Universitario di Zurigo alla prestigiosa Clinica Mangiagalli della Fondazione Ca’ Granda, Policlinico di Milano.

L’evento, scaturito da un tragico incidente avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno in un locale notturno, ha immediatamente attivato protocolli di intervento a livello nazionale.
La gravità delle lesioni riportate dal giovane, residente a Milano, ha reso necessario un trasferimento tempestivo verso un centro specializzato in terapia antalgica e ricostruttiva per ustioni, un’eccellenza riconosciuta a livello italiano.

In seguito alla richiesta formale pervenuta al Servizio nazionale della Protezione Civile, la Provincia Autonoma di Bolzano, sotto la guida del Presidente Arno Kompatscher, dell’Assessore Hubert Messner e del Direttore Generale Christian Kofler, ha prontamente offerto il proprio supporto logistico e specialistico.

La decisione di coinvolgere le risorse sanitarie dell’Alto Adige è stata presa in considerazione per la competenza del Primario Marc Kaufmann, incaricato regionale per il Servizio nazionale della Protezione Civile, che ha gestito l’organizzazione del trasferimento.

L’operazione, eseguita nel pomeriggio, ha visto il Pelikan 1, elicottero di Heli – Elisoccorso Alto Adige, decollare dalla base di Bolzano per un volo intensivo, caratterizzato da profonda complessità clinica.

Il Primario Kaufmann ha evidenziato l’importanza cruciale della collaborazione transfrontaliera, sottolineando la sinergia operativa tra il Servizio di Emergenza Medica dell’Alto Adige, le risorse di Anestesia e Rianimazione e la Guardia aerea svizzera di soccorso Rega.
La comunicazione e il coordinamento con la Cross (Centrale remota operazioni soccorso sanitario) della Protezione Civile hanno assicurato una gestione ottimale di ogni fase, massimizzando l’efficienza e minimizzando i rischi.
Questo tipo di intervento testimonia l’importanza di protocolli di emergenza condivisi, che permettono di superare le barriere geografiche e di mettere a disposizione le migliori competenze mediche per affrontare situazioni critiche.

Attualmente, il paziente è ricoverato presso la Clinica Mangiagalli, un centro di eccellenza a livello nazionale e internazionale, dove riceve cure specialistiche in prossimità della sua residenza, con l’obiettivo di supportare il percorso di recupero e riabilitazione.

La disponibilità e la professionalità del personale medico e infermieristico coinvolto in questa complessa operazione rappresentano un esempio di dedizione e competenza al servizio della salute pubblica.

