Trentino, giovane minorenne in carcere: escalation di rapine e violenza.

Un’ombra di violenza e illegalità si è abbattuta sul Trentino, portando alla custodia cautelare in un istituto di reclusione minorile fuori regione, un giovane residente in provincia, condannato a otto mesi di detenzione.

La decisione, accolta dal giudice per i minorenni, è il risultato di un’escalation di atti criminali commessi in meno di due mesi, che testimoniano una pericolosità sociale rilevante e un percorso già segnato da precedenti problematiche.

La spirale di reati è iniziata alla fine di agosto con una rapina a mano armata in una farmacia di Roncone, un borgo della Val Giudicarie.

Il minorenne, mascherato e in possesso di una pistola, si è impossessato di contanti e medicinali per un valore complessivo di circa 2.800 euro, fuggendo a bordo di una moto di grossa cilindrata guidata da un complice.

L’operazione investigativa, condotta a ritmo serrato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e delle Stazioni di Tione e Storo, ha permesso di identificare rapidamente entrambi i responsabili.

Uno dei due è stato rintracciato in provincia di Brescia, mentre il minorenne è stato bloccato in serata in un’area boschiva, in possesso di parte del denaro e dei farmaci sottratti.

Tuttavia, la vicenda non si è conclusa con l’arresto iniziale.

Nei giorni successivi, il 27 e il 28 settembre, il giovane ha tentato altre aggressioni.

In una via di Trento, ha cercato di rapinare un altro minorenne, ricorrendo all’uso di spray urticante per sottrargli un telefono.

La resistenza della vittima lo ha costretto alla fuga.

La sequenza criminosa ha raggiunto l’apice la sera seguente, quando, in compagnia di altri tre minorenni, ha aggredito un giovane nei pressi di un locale della zona nord di Trento.

Anche in questo caso, l’uso dello spray urticante è stato determinante per la sottrazione di un portafoglio, un telefono, due catenine e un giubbotto, causando alla vittima 15 giorni di prognosi a causa delle lesioni riportate.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno permesso di identificare tutti i responsabili di questi episodi.

La gravità complessiva delle azioni, la recidività manifesta e i precedenti penali gravano sul minorenne hanno portato il pubblico ministero a riunire i fascicoli relativi alle rapine, richiedendo e ottenendo dal giudice per i minorenni di Trento l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La decisione riflette una valutazione approfondita del rischio che il giovane rappresenta per la comunità e la necessità di garantire la sicurezza pubblica, adottando misure drastiche in un contesto di crescente allarme sociale.

La vicenda solleva interrogativi complessi sulla prevenzione della criminalità minorile, le strategie di recupero sociale e la gestione di situazioni di grave pericolosità.