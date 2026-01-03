Trentino: Sicurezza nei luoghi di aggregazione, un impegno costante.

La sicurezza nei luoghi di aggregazione: un impegno continuo in Trentino alla luce della tragedia di Crans-MontanaLa recente tragedia a Crans-Montana, con il devastante incendio che ha colpito il locale Le Constellation, ha riacceso l’attenzione sulla cruciale importanza della sicurezza nei luoghi di aggregazione e intrattenimento.

La Protezione Civile trentina, profondamente rattristata e in stretto contatto con le autorità svizzere, offre supporto psicologico ai familiari e ai conoscenti delle vittime, un monito tangibile della fragilità umana e della necessità di una vigilanza costante.

In Trentino, la tutela della sicurezza pubblica in questi contesti non è una mera formalità, ma un sistema integrato e rigoroso, costruito su pilastri fondamentali: il rispetto scrupoloso delle normative, la prevenzione proattiva e un controllo capillare da parte di diverse istituzioni.

L’obiettivo primario è garantire l’incolumità delle persone e assicurare che momenti di svago e socializzazione si svolgano in un ambiente sicuro e protetto.

Il controllo effettivo rispetto delle norme antincendio per discoteche, sale da ballo e altri locali di intrattenimento è affidato a un consorzio di forze operative: Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trento (Servizio Antincendio e Protezione Civile), Servizio Polizia Amministrativa Provinciale e Commissione Provinciale di Vigilanza, un’entità responsabile della supervisione dei teatri e dei locali di spettacolo pubblico.

Questa supervisione estesa comprendequalsiasi evento di spettacolo pubblico, sia che si tratti di un localeggiamento o meno, come un DJ-set in un ristorante o in un bar.

Per l’avvio delle attività, i titolari devono presentare un progetto antincendio e una SCIA antincendio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, assicurando che i materiali utilizzati siano resistenti al fuoco, che le vie di uscita siano adeguate al numero di persone presenti e che la gestione della sicurezza sia affidata a personale formato e competente.

Non si tratta solo di rispettare le norme, ma di interiorizzare una cultura della prevenzione, in cui la responsabilità individuale gioca un ruolo fondamentale.

A questa complessa rete di controlli si aggiunge il ruolo della Commissione Provinciale di Vigilanza, che esamina le domande di autorizzazione, effettua sopralluoghi e definisce i requisiti di sicurezza per ogni evento.

Nel corso del 2025, i controlli notturni hanno portato all’interruzione di eventi non autorizzati e all’applicazione di sanzioni, dimostrando la determinazione delle forze dell’ordine nel garantire la legalità.

Per semplificare e velocizzare i processi, la Provincia ha implementato la digitalizzazione delle SCIA e delle domande di autorizzazione, rendendo più accessibili le informazioni e ottimizzando i controlli.

L’impegno per la sicurezza è continuo, con attività di informazione, prevenzione e controllo che coinvolgono tutte le istituzioni e le forze dell’ordine.

La tragedia di Crans-Montana ci ricorda che la sicurezza non è un traguardo da raggiungere, ma un percorso da percorrere costantemente, con rigore, responsabilità e attenzione, per proteggere la vita e il benessere della comunità.