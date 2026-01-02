Trentino solidale: psicologi per le vittime di Crans-Montana

La comunità del Trentino si stringe ai popoli svizzeri colpiti dalla devastante emergenza di Crans-Montana, inviando un team specializzato di psicologi per fornire supporto psicologico alle persone indirettamente coinvolte nella tragedia.

L’incendio, divampato nella notte di Capodanno all’interno del locale “Le Costellation”, ha lasciato un segno indelebile in una località turistica rinomata e ha scosso profondamente una vasta rete di persone, le cosiddette “vittime secondarie”.

L’intervento del team proveniente da “Psicologi per i popoli del Trentino” è stato coordinato dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, testimoniando un’immediata risposta italiana di professionisti esperti nel campo della psicologia dell’emergenza.

La loro presenza sul campo si configura come un atto di solidarietà e un esempio di come l’esperienza e le competenze specifiche possano essere messe a disposizione in momenti di crisi transnazionale.

La psicologia dell’emergenza, disciplina cruciale nel panorama della salute mentale, si occupa di fornire un sostegno tempestivo e mirato a individui e comunità che hanno subito traumi indiretti.

Questi soggetti, pur non essendo testimoni diretti dell’evento o coinvolti nelle lesioni fisiche, sono tuttavia gravati da un carico emotivo intenso, caratterizzato da shock, confusione, ansia, paura, senso di colpa sopravvissuto e dolore profondo.

La perdita di persone care, la preoccupazione per la loro sorte, l’angoscia per i dispersi e il timore per il futuro generano uno stato di vulnerabilità che necessita di un’assistenza specializzata.

Il lavoro degli psicologi non si limita alla gestione immediata del trauma acuto, ma mira a facilitare un processo di elaborazione complessa e articolata.

Attraverso tecniche di ascolto attivo, stabilizzazione emotiva e psico-educazione, il team trentino intende ripristinare un senso di controllo e sicurezza, promuovendo la resilienza e la capacità di adattamento.

L’obiettivo primario è quello di creare uno spazio sicuro e protetto in cui le persone possano esprimere liberamente le proprie emozioni, condividere le proprie esperienze e trovare conforto nel supporto reciproco.

L’intervento psicologico si integra strettamente con le altre componenti del sistema di Protezione civile, garantendo una risposta coordinata ed efficace.

La collaborazione con operatori sanitari, soccorritori e volontari è fondamentale per fornire un supporto olistico e personalizzato, che tenga conto delle specifiche esigenze di ogni individuo e della dinamica collettiva del lutto.

Si riconosce che la guarigione da un evento traumatico è un percorso lungo e complesso, che richiede un impegno continuo e una rete di supporto solida.

La presenza degli psicologi trentini rappresenta un primo passo fondamentale per accompagnare la comunità svizzera in questo delicato cammino verso la ripresa.