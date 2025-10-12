Trento, 13 vite spezzate: l’impegno per la sicurezza sul lavoro.

Nel corso dei primi otto mesi del 2025, la comunità trentina si è confrontata con un bilancio doloroso: tredici vite spezzate in incidenti sul lavoro, un dato che sale a quindici se si considerano gli eventi avversi occorsi durante i tragitti casa-lavoro, come rilevato dall’INail.

Questa tragica statistica, pur registrando una flessione rispetto agli anni precedenti, non può indurre a compiacimento, ma piuttosto a una riflessione approfondita e a un rinnovato impegno da parte di tutti gli stakeholder coinvolti.

Durante la commemorazione della 75/a Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, tenutasi a Largo Pigarelli e organizzata dall’ANMIL, il vicepresidente e assessore al lavoro della Provincia Autonoma di Trento, Achille Spinelli, ha sottolineato l’urgenza di trasformare la memoria di queste perdite in azioni concrete.

“Non possiamo accettare che la vita umana sia un prezzo da pagare per la produzione o per la ricerca di efficienza,” ha dichiarato, riprendendo il messaggio del Presidente della Repubblica.

L’analisi del fenomeno non può limitarsi alla mera constatazione dei numeri.

È necessario comprendere le dinamiche sottostanti, che spesso sono radicate in una combinazione di fattori, tra cui carenze nella formazione, inadeguatezza delle misure di prevenzione, pressione sui tempi di produzione e, in alcuni casi, una cultura aziendale improntata alla scarsa attenzione per la sicurezza.

Il Comitato Provinciale di Coordinamento per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ha un ruolo cruciale in questo processo.

L’obiettivo non è solo quello di intensificare i controlli, ma di sviluppare un approccio proattivo e predittivo.

Questo implica l’identificazione precoce dei rischi, l’adozione di misure di prevenzione mirate e la promozione di una cultura della sicurezza diffusa, che coinvolga tutti i livelli dell’organizzazione, dai dirigenti ai lavoratori.

In questo contesto, l’educazione alla sicurezza assume un’importanza strategica, soprattutto rivolta alle nuove generazioni.

La formazione non deve essere vista come un onere burocratico, ma come un investimento nel futuro, che mira a formare lavoratori consapevoli e responsabili, in grado di riconoscere i rischi e di adottare comportamenti sicuri.

La digitalizzazione e l’analisi dei dati offrono nuove opportunità per migliorare l’efficacia delle misure di prevenzione.

L’utilizzo di sensori, sistemi di monitoraggio e algoritmi di intelligenza artificiale può consentire di identificare i rischi in tempo reale, di prevedere gli incidenti e di ottimizzare le risorse.

La collaborazione tra istituzioni, imprese, sindacati e associazioni di categoria è essenziale per affrontare questa sfida complessa.

La condivisione di informazioni, esperienze e buone pratiche può contribuire a creare un ambiente di lavoro più sicuro e salubre per tutti.

La vicesindaca di Trento, Elisabetta Bozzarelli, e Walter Largher, segretario della Uil Trentino, hanno riaffermato l’importanza del dialogo sociale e della partecipazione dei lavoratori nella definizione delle politiche di sicurezza.

La prevenzione degli infortuni sul lavoro non è solo una questione tecnica, ma anche etica e sociale.

Richiede un impegno costante e un cambiamento culturale profondo, che metta al centro la tutela della dignità umana e il diritto alla salute.

Il percorso verso l’azzeramento degli incidenti è lungo e impegnativo, ma rappresenta un obiettivo imprescindibile per una società civile e responsabile.