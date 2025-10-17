Trento, CPR: Fugatti punta sulla sicurezza e sull’accoglienza

La questione della sicurezza, lungi dall’essere un elemento isolato all’interno di un più ampio spettro di sfide che affliggono il territorio, assume un’urgenza premente che impone risposte concrete e coordinate.

Questa consapevolezza anima la recente dichiarazione del Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in risposta alle contestazioni emerse in merito all’imminente accordo con il Ministero dell’Interno per l’istituzione di un Centro di Permanenza per Richiedenti Asilo (CPR) a Trento.

L’annuncio, che prevede la visita del Ministro nelle prossime settimane per illustrare nel dettaglio i termini dell’accordo, segna una svolta significativa nell’approccio trentino alla gestione dei flussi migratori e alla garanzia dell’ordine pubblico.

La scelta di localizzare il CPR all’interno della città di Trento, sebbene dettata da considerazioni logistiche imprescindibili, riflette una decisione ponderata, frutto di consultazioni approfondite con le autorità di sicurezza locale.

Le prospettive emerse da prefetti e questori che hanno preceduto Fugatti suggeriscono che l’istituzione di un CPR, al di là della sua funzione primaria di accoglienza temporanea, possa operare come un deterrente, un segnale tangibile per coloro che si trovano sul territorio.

Questa dimensione preventiva, benché delicata, si inserisce in un quadro più ampio di politiche di sicurezza volte a proteggere la comunità e a rafforzare il senso di fiducia dei cittadini.

È importante sottolineare che il CPR di Trento non sarà una struttura di grandi dimensioni, ma un centro mirato a rispondere a specifiche esigenze operative e a garantire un’efficace gestione dei flussi.

La definizione precisa delle caratteristiche e dei protocolli di funzionamento, come sottolineato dal Presidente Fugatti, sarà riservata al Ministro, che si occuperà di delineare gli aspetti tecnici e procedurali che ne regoleranno l’attività.

L’iniziativa rappresenta un tentativo di bilanciare l’imperativo della sicurezza con l’accoglienza e l’integrazione, in un contesto di crescenti tensioni sociali e di crescenti richieste di protezione internazionale.

Il successo di questa iniziativa dipenderà dalla capacità di tutte le parti coinvolte – istituzioni, forze dell’ordine, enti locali e organizzazioni sociali – di collaborare in modo costruttivo e trasparente, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle procedure previste dalla legge.

L’impegno per una sicurezza condivisa, che abbracci sia la protezione del territorio che la tutela delle persone, rimane la priorità assoluta.