Trento, sciopero e indignazione per la Palestina

Un’onda di persone ha invaso le piazze di Trento, rispondendo all’appello di uno sciopero generale volto a esprimere un sostegno risoluto alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla e a rivendicare la protezione dei volontari impegnati nell’assistenza alla popolazione palestinese.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale da Cub, Adl e Sgb, ha trovato risonanza e amplificazione a livello locale grazie all’impegno congiunto di Cub e Sbm.

L’assemblea, animata da un profondo senso di indignazione e compassione, ha visto emergere voci che denunciano la situazione attuale, con toni accesi.

“Oggi, il volto del terrorismo è Netanyahu.

La criminalità porta il suo nome.

Uno Stato terrorista esiste, e si chiama Israele,” ha dichiarato Ezio Casagranda, portavoce di Cub Trento, in un intervento che ha acceso l’attenzione della folla.

Casagranda ha riaffermato la richiesta di interrompere ogni collaborazione con la ricerca israeliana, rivolgendosi direttamente a Fbk e all’Università di Trento, e ha invocato le dimissioni del rettore Flavio Deflorian come gesto di solidarietà verso il popolo palestinese, identificato come combattente per un futuro di pace universale.

Fulvio Flamini, esponente di Sbm, ha rafforzato il messaggio, lanciando un appello per il blocco immediato del genocidio che si consuma a Gaza e in Palestina, ad opera delle forze armate sioniste.

Questa richiesta non si limita a una protesta, ma si configura come un imperativo morale e politico, un atto di resistenza contro la violenza e l’oppressione.

Tra i partecipanti allo sciopero, una presenza significativa è rappresentata dagli studenti, testimonianza di una nuova generazione consapevole e attiva.

Eleonora Pedrotti, studentessa liceale di 18 anni, ha espresso il suo impegno nel manifestare contro il genocidio del popolo palestinese, sostenendo la possibilità di alternative alla guerra e la concreta realizzazione della pace.

La sua presenza, affiancata da compagni di scuola e amici, riflette un sentimento diffuso tra i giovani, anche se non tutti partecipano attivamente alle proteste, essi mostrano una crescente sensibilità e preoccupazione per gli eventi in corso.

La loro partecipazione è un segnale di speranza e un invito al dialogo costruttivo.

Lo sciopero, più che una semplice manifestazione di dissenso, si presenta come un atto di solidarietà umana, una presa di posizione a favore dei diritti fondamentali e un monito contro l’indifferenza.

Il messaggio che emerge dalle piazze di Trento è chiaro: la giustizia e la pace richiedono un impegno costante e una responsabilità collettiva.