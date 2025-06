Tribunale di Bolzano: Svolta nella giustizia, ma restano criticità.

Il Tribunale di Bolzano segna una svolta significativa nell’amministrazione della giustizia, superando un periodo di profonda carenza di risorse umane che ha messo a dura prova il sistema. Dopo due anni caratterizzati da una drastica riduzione del personale, con un organico di sostituti procuratori ridotto a un numero insufficiente per far fronte alle esigenze investigative, la situazione si è ora parzialmente risolta, portando il numero di magistrati operativi a nove.Axel Bisignano, neo procuratore della Repubblica, sottolinea come, nonostante le limitazioni strutturali, sia stato possibile evitare il collasso del sistema e garantire una protezione costante delle fasce più vulnerabili della popolazione, mantenendo elevati standard di applicazione del Codice Rosso. Il ritorno alla piena operatività dei gruppi di lavoro, a partire da lunedì, rappresenta un passo cruciale per il recupero dell’efficienza e la ripresa di attività investigative più complesse.Sono stati istituiti quattro gruppi di lavoro specialistici, ciascuno con una composizione mirata a massimizzare l’expertise e la capacità di risposta. Il primo gruppo, dedicato esclusivamente ai reati contro la persona e all’applicazione del Codice Rosso, sarà composto da un minimo di quattro magistrati, un impegno concreto per una risposta rapida ed efficace in situazioni di emergenza e violenza. Un secondo gruppo si concentrerà su questioni complesse relative alla pubblica amministrazione e alla tutela ambientale, aree cruciali per lo sviluppo sostenibile e la legalità. La lotta alla criminalità finanziaria, spesso caratterizzata da sofisticate tecniche di elusione e riciclaggio, sarà affidata a un terzo gruppo di specialisti. Infine, il procuratore Bisignano assumerà direttamente la guida del quarto gruppo, focalizzato sulla micro-criminalità, un fenomeno pervasivo che incide sulla qualità della vita dei cittadini.Nonostante questo significativo progresso, persistono criticità rilevanti. Il procuratore Bisignano evidenzia con preoccupazione la carenza cronica di personale amministrativo, che si attesta al 50%, un ostacolo significativo per l’efficace svolgimento delle attività investigative e amministrative. La difficoltà della Regione nel reclutare nuovo personale amministrativo crea un circolo vizioso, limitando la capacità di risposta dell’ufficio e compromettendo la qualità del servizio offerto alla comunità. La risoluzione di questo problema strutturale, che si configura come una “coperta perennemente corta”, appare essenziale per garantire la piena funzionalità dell’ufficio e sostenere il carico di lavoro dei magistrati. La prospettiva di un’ulteriore riorganizzazione interna e l’implementazione di strategie innovative per ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili rimangono priorità assolute.