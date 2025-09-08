martedì 9 Settembre 2025
Truffa a Levico Terme: Giovane Manipola Anziana e Ruba Gioielli

Redazione Aosta

Un episodio sconcertante, che evidenzia una perversione emergente nel panorama criminale, ha colpito una residente di Levico Terme, in Trentino.

Un giovane, di età inferiore alla maggiore età, è stato smascherato per aver orchestrato una truffa abilmente costruita, sfruttando la vulnerabilità di una donna anziana.
La dinamica si è sviluppata con una fredda precisione.

La vittima, isolata e probabilmente incline a fidarsi di figure che si presentano come autorità, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si spacciava per un maresciallo dei Carabinieri.
Con una narrazione ingannevole e un apparente senso di urgenza, il truffatore ha comunicato una notizia angosciante: la nipote della donna era coinvolta in un incidente stradale grave e per evitare conseguenze legali, come l’arresto, era necessario un immediato versamento di denaro.

La perizia nel condurre l’inganno non si è fermata a questo primo contatto.
In un secondo momento, si è presentato a casa dell’anziana un altro complice, presentandosi come un militare gentile e premuroso.

Quest’ultimo, con un approccio volto a infondere fiducia e a manipolare le emozioni della vittima, ha convinto la donna a consegnare non solo la somma di denaro richiesta, ma anche beni di inestimabile valore sentimentale: gioielli preziosi, inclusa la fede nuziale, simbolo tangibile di un amore duraturo.
Fortunatamente, l’intervento tempestivo del figlio della donna ha interrotto la catena di eventi.

Allertati dei fatti, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini, riuscendo a individuare il giovane truffatore nei pressi dell’abitazione della vittima.
La refurtiva, composta da 70 euro in contanti e diversi gioielli in oro, era stata appena dismessa, trovandosi abbandonata in un cortile privato nelle immediate vicinanze.
L’episodio solleva interrogativi profondi sulla crescente sofisticazione delle truffe telefoniche, spesso mirate a persone anziane e isolate, e sulla necessità di rafforzare la sensibilizzazione e l’educazione al riconoscimento di queste manipolazioni.

La denuncia inoltrata al Tribunale dei Minori di Trento segna l’inizio di un percorso giudiziario volto a responsabilizzare il giovane, ma anche a comprendere le dinamiche che hanno portato a questo atto criminale, che va al di là di una semplice rapina, configurandosi come una vera e propria violazione della fiducia e della dignità della vittima.

L’incidente sottolinea, inoltre, l’importanza cruciale del controllo parentale e dell’attenzione alla rete sociale delle persone più vulnerabili, per prevenire il ripetersi di tali episodi devastanti.

