martedì 6 Gennaio 2026
trento cronaca

Tragedia sul Brento: base jumper viennese perde la vita

Redazione Aosta -
La tragedia del Monte Brento ha spezzato la vita di un base jumper viennese questa mattina, in un sinistro evento che mette...

Fernanda a 99 anni: una famiglia, quattro generazioni e un amore infinito.

Il 26 dicembre ha segnato un traguardo straordinario per Fernanda Tomasi, una figura esemplare che incarna la resilienza e la ricchezza di una vita...
Trento Cronaca

Ondata di freddo in Austria: temperature sottozero record

Un'eccezionale irruzione di aria polare, originaria delle regioni artiche, ha investito l'Austria, generando un'ondata di freddo di intensità notevole e interessando ampie aree del paese. I dati raccolti da Geosphere Austria rivelano che le regioni più colpite si sono...
Trento Cronaca

Tragedia sul Brento: base jumper viennese perde la vita

La tragedia del Monte Brento ha spezzato la vita di un base jumper viennese questa mattina, in un sinistro evento che mette in luce i rischi estremi insiti in questa disciplina. L’uomo, esperto praticante, si è lanciato dalla celebre...
Trento Politica

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

0
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela un...
Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Redazione Aosta -
Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio...

Kompatscher: Eredità, Autonomia e Sfide per l’Alto Adige

L'eredità di un governato: visione, resilienza e futuro per l'Alto AdigeIl percorso di Arno Kompatscher alla guida della Provincia autonoma di Bolzano si appresta...
Trento Cronaca

Truffa Trentino: Allarme SMS Falsi del Cup, Attenti!

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’incremento dei tentativi di frode che colpiscono la popolazione trentina ha determinato un rafforzamento della vigilanza da parte dell’Assessorato Provinciale alla Sanità e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino (Azienda Sanitaria Integrata, Apss), che ha riaffermato l’importanza di una maggiore consapevolezza nei confronti dei messaggi di natura sospetta recapitati via SMS.
La crescente sofisticazione delle tecniche di inganno richiede un’attenzione costante e un’informazione precisa, soprattutto in un contesto in cui i servizi sanitari digitali sono sempre più diffusi.
Le segnalazioni ricevute indicano che i messaggi, presentati come provenienti da “Cup Info”, tentano di indurre i destinatari a contattare immediatamente gli uffici CUP (Centralino Unico Prenotazioni) per ricevere “informazioni importanti”.

L’apparente ufficialità del mittente e l’urgenza percepita nel messaggio sono elementi chiave utilizzati per aggirare lo scetticismo e convincere le vittime a compiere azioni potenzialmente dannose.

La variabilità dei numeri di telefono utilizzati per l’invio, e in particolare l’insistenza nell’indicare numeri che iniziano con la prefisso “89”, rappresentano un campanello d’allarme: queste combinazioni sono spesso associate a servizi premium a pagamento, che possono generare costi elevati per l’utente ignaro.
Sia l’ASUIT (Agenzia per i Servizi di Utilità per l’Industria e il Territorio) che il servizio di prenotazioni CUP Trentino si distanziano categoricamente da queste attività fraudolente, ribadendo con forza che non sono in alcun modo responsabili dell’invio di tali messaggi.
L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di mantenere un sano scetticismo, non rispondere ai messaggi sospetti e, soprattutto, astenersi dal contattare i numeri di telefono indicati.
La segnalazione di questi episodi alle autorità competenti, quali le forze dell’ordine, rappresenta un passo fondamentale per contrastare efficacemente questa ondata di truffe e tutelare la sicurezza dei cittadini.

È fondamentale promuovere una cultura della sicurezza digitale, incoraggiando la verifica indipendente delle informazioni ricevute e la condivisione di queste consapevolezze con familiari e amici, specialmente con coloro che potrebbero essere più vulnerabili a queste manipolazioni.

La collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini è essenziale per arginare questo fenomeno e preservare la fiducia nei servizi sanitari digitali.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

