Truffe agli anziani in Burgraviato: disarticolata organizzazione criminale.

venerdì 16 Gennaio 2026
trento cronaca

Servizio Civile in Trentino: Nuovo Bando per Giovani

Redazione Aosta -
Il servizio civile universale provinciale si configura come un'opportunità cruciale per i giovani trentini, aprendo un nuovo bando con scadenza fissata al...

Omicidio a Strigno: Indagine sulla morte di un pensionato

L'ombra del dubbio si allunga sulla comunità di Strigno, in Trentino, dove la scoperta del corpo senza vita di Mauro Sbetta, un sessantottenne in...
Trento Cronaca

Alto Adige, 1926: quando i cognomi furono cancellati.

Nel gennaio del 1926, il paesaggio culturale e identitario dell'Alto Adige subì una cesura profonda con l'entrata in vigore del regio decreto che sanciva l'italianizzazione forzata dei cognomi sudtirolesi. Lungi dall'essere un processo volontario, come formalmente presentato, l'iniziativa del...
Trento Cronaca

Servizio Civile in Trentino: Nuovo Bando per Giovani

Il servizio civile universale provinciale si configura come un'opportunità cruciale per i giovani trentini, aprendo un nuovo bando con scadenza fissata al 4 febbraio. Questo avvio rappresenta una rinnovata possibilità di impegno civico e crescita personale, promossa dall'Ufficio Politiche...
Trento Politica

Bolzano: Approvata mozione contro l’antisemitismo e sostegno alla comunità ebraica.

0
Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha recentemente approvato un pacchetto di misure che riflettono un impegno concreto verso la salvaguardia dei valori democratici, la crescita...
Educazione affettiva a scuola: sostegno dalla Commissione Provinciale

Redazione Aosta -
La Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra Donna e Uomo esprime pieno sostegno all'iniziativa popolare volta a introdurre un percorso strutturato...

Poste Alto Adige: Approvata mozione per condizioni di lavoro più flessibili.

Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato una mozione, presentata da Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) e sostenuta da Josef Noggler (SVP), volta a...
Trento Cronaca

Truffe agli anziani in Burgraviato: disarticolata organizzazione criminale.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Le indagini condotte dai Carabinieri di Merano hanno disarticolato un’organizzazione criminale specializzata in truffe ai danni di anziani nel Burgraviato, con un impatto significativo sulla protezione della vulnerabile popolazione locale.

L’operazione, protrattasi per i mesi conclusivi dell’anno, ha portato alla denuncia di quattro individui e al recupero di ingenti somme, precisamente 113.000 euro, restituite in parte ad una residente di Lana vittima del classico raggiro del “finto carabiniere” e integralmente alla signora meranese truffata ad agosto.

L’efficacia dell’intervento carabinieristico non si è limitata all’azione repressiva.
Cruciale si è dimostrata la sinergia con la rete di prevenzione attiva sul territorio.

Un esempio emblematico è stato fornito da una dipendente di Poste Italiane a Merano, la cui vigilanza ha impedito un versamento sospetto di oltre 6.000 euro, potenzialmente destinato ai truffatori.

Analogamente, la prontezza di altre vittime, a Tirolo e Merano, che si sono recinate direttamente presso le caserme, ha contribuito a bloccare ulteriori tentativi di inganno.

Questi episodi mettono in luce una crescente sofisticazione delle tecniche utilizzate dai criminali, che sfruttano la fiducia e la buona fede delle vittime, spesso anziane e più facilmente inducibili.
In particolare, l’utilizzo dello “spoofing”, una tecnica di manipolazione digitale che falsifica l’identificazione del chiamante, consentendo ai malviventi di mascherare il proprio numero di telefono facendolo apparire come quello di un Comando dei Carabinieri, rappresenta una sfida sempre più complessa da contrastare.

Il Capitano Sebastiano Cannata Galante ha sottolineato con forza un principio fondamentale: nessun membro delle forze dell’ordine legittimo richiede mai denaro contante o oggetti di valore.
L’invito a segnalare qualsiasi anomalia o comportamento sospetto al numero di emergenza 112 rappresenta un’azione preventiva essenziale.

L’Arma dei Carabinieri, consapevole della persistente minaccia, ha programmato una serie di incontri informativi aperti alla cittadinanza in tutto il territorio del Burgraviato.

L’obiettivo è duplice: aumentare la consapevolezza dei rischi e fornire strumenti pratici per riconoscere e contrastare le truffe, rafforzando così la resilienza della comunità locale e garantendo una maggiore sicurezza per i suoi membri più vulnerabili.
La prevenzione, la collaborazione e la comunicazione sono elementi chiave per contrastare efficacemente questo fenomeno criminale in continua evoluzione.

