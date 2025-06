Un anno dalla scomparsa di Bocar Diallo: ricordo e impegno per la sicurezza.

A un anno dalla tragica scomparsa di Bocar Diallo, figura imprescindibile all’interno dell’impianto di Aluminium Bozen, l’intera comunità aziendale e la famiglia proprietaria si stringono in un ricordo carico di commozione e profondo rispetto. L’incidente che lo ha visto perdere la vita, lasciando un’impronta indelebile, ha colpito duramente tutti noi, e la nostra vicinanza va anche agli altri lavoratori coinvolti, con l’auspicio di una graduale e completa guarigione delle ferite emotive e fisiche.Bocar Diallo non è semplicemente un ex-collaboratore; è una parte integrante della nostra storia aziendale, un esempio di dedizione e competenza che continuerà a ispirarci. Il suo ricordo non è un mero elemento decorativo, ma un costante monito alla responsabilità collettiva, un faro che illumina il cammino verso un futuro più sicuro e umano. La sua assenza è un vuoto che non potrà mai essere colmato, ma il suo spirito guiderà le nostre azioni.L’azienda è profondamente consapevole che la trasparenza e la ricerca della verità rappresentano un dovere morale e un imperativo civile. Abbiamo fin da subito collaborato attivamente con le autorità giudiziarie e gli organi di controllo, mettendo a disposizione ogni risorsa e documentazione in segno di assoluta lealtà e apertura. Questo impegno non si esaurisce con il dissequestro dell’area; anzi, si rafforza con la necessità di un’analisi approfondita delle cause e delle responsabilità, al fine di prevenire il ripetersi di simili tragedie. Abbiamo investito e continueremo a investire in tecnologie all’avanguardia, protocolli di sicurezza rigorosi e una formazione continua per tutti i lavoratori, perché la sicurezza non è un optional, ma un diritto inalienabile.Aluminium Bozen, profondamente radicata nel tessuto socio-economico di Bolzano, riconosce la propria responsabilità verso la comunità che l’ha accolta e supportata nel corso degli anni. Il nostro legame è fondato su valori condivisi, sull’ascolto reciproco e sulla volontà di costruire insieme un futuro prospero e sostenibile. Il dialogo costruttivo con le istituzioni, le organizzazioni sindacali e tutti gli stakeholder è essenziale per affrontare le sfide che ci attendono e per promuovere uno sviluppo equilibrato, che ponga al centro le persone. La forza di Aluminium Bozen risiede nel suo capitale umano, nei lavoratori e nelle loro famiglie, che meritano rispetto, dignità e opportunità di crescita.L’imminente ripresa delle attività produttive della fonderia, dopo un periodo di profonda riflessione e riorganizzazione, non è solo un ritorno alla normalità, ma un atto di speranza e di impegno verso il futuro. L’adeguamento della produzione, necessario per compensare la perdita temporanea, testimonia la determinazione di Aluminium Bozen a onorare la memoria di Bocar Diallo, garantendo al contempo la continuità del servizio che l’azienda offre al territorio. Ripartire significa costruire un ambiente di lavoro più sicuro, più equo e più consapevole, dove ogni lavoratore possa sentirsi valorizzato e protetto. Questo è il nostro impegno solenne, una promessa che manteniamo con la memoria di Bocar Diallo e con la responsabilità verso il futuro.