Uomo salvato sull’Isarco: intervento dei Vigili del Fuoco

All’alba di questa mattina, la squadra di soccorso acquatico del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bolzano ha risposto a un allarme particolarmente delicato, intervenendo lungo il corso dell’Isarco, nel tratto compreso tra i ponti Roma e Palermo.

Un uomo, le cui generalità non sono state ancora rese note, si era ritrovato isolato su un piccolo isolotto fluviale, trascorrendo diverse ore in condizioni di estremo disagio.

L’evento, le cui cause restano al momento oggetto di accertamento, ha richiesto un intervento tempestivo e complesso.

La corrente impetuosa e il livello elevato del fiume hanno reso impossibile un approccio diretto a piedi, rendendo necessario l’impiego di un’unità di salvataggio acquatico, un gommone specializzato per operazioni in ambienti fluviali.

I Vigili del Fuoco, con perizia e competenza, hanno manovrato la zattera avvicinandosi all’isolotto, recuperando l’uomo e conducendolo in salvo.

La priorità immediata è stata garantire la sua stabilità fisica e psicologica, fornendo supporto e coperture termiche.

Trasferito a terra, l’uomo ha manifestato chiari sintomi di ipotermia, una condizione pericolosa derivante dall’esposizione prolungata al freddo e all’acqua.

È stato quindi trasportato d’urgenza presso una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e cure mediche.

Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato che la situazione precipitasse ulteriormente.

Oltre al Corpo permanente dei Vigili del Fuoco, sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia, il cui ruolo è stato quello di garantire la sicurezza nell’area e di collaborare alle operazioni di soccorso.

Sono in corso indagini per chiarire le circostanze che hanno portato all’isolamento dell’uomo, con l’obiettivo di ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della prevenzione e della prudenza in prossimità di corsi d’acqua, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse o in periodi di piena.

La professionalità e la preparazione dei Vigili del Fuoco, unita alla collaborazione con le altre forze dell’ordine, hanno permesso di risolvere una situazione di emergenza con successo, salvando una vita.