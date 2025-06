Val Badia, controlli intensivi: 63 multe e 104 punti decurtati

Nell’impegno costante a salvaguardare la sicurezza stradale nell’Alta Val Badia, i Carabinieri della Compagnia di Brunico hanno intensificato la loro presenza e l’efficacia dei controlli durante i recenti fine settimana e le festività del 2 giugno e Pentecoste. Questa iniziativa, concepita come una risposta proattiva alle crescenti problematiche legate alla circolazione in un contesto montano particolarmente delicato, ha visto l’impiego di risorse significative, incluse unità specializzate di motociclisti provenienti dalla Stazione Carabinieri di Corvara in Badia, testimoniando un approccio mirato e tecnicamente avanzato.L’area di intervento, caratterizzata da strade panoramiche a tratti impervie e spesso soggette a elevato traffico di motociclisti e automobilisti in cerca di emozioni su asfalto, è stata oggetto di un’analisi preventiva che ha permesso di concentrare gli sforzi sui punti critici. La strategia non si è limitata alla semplice verifica della regolarità dei documenti, ma ha puntato a identificare e prevenire comportamenti di guida che potrebbero compromettere l’incolumità di tutti gli utenti della strada, considerando l’influenza di fattori ambientali come la visibilità ridotta e le condizioni meteorologiche variabili.I risultati dei controlli, che hanno interessato un totale di 156 veicoli, con una prevalenza di motocicli (71), riflettono la gravità delle infrazioni riscontrate. Sono state elevate ben 63 contravvenzioni, che abbracciano un ventaglio di violazioni del Codice della Strada, tra cui superamento dei limiti di velocità, manovre di sorpasso giudicate pericolose e irregolarità relative all’equipaggiamento di sicurezza, evidenziando una diffusa incoscienza e una sottovalutazione dei rischi connessi alla guida in montagna.La severità delle sanzioni è confermata dalla decurtazione di un considerevole numero di punti dalle patenti dei conducenti responsabili, raggiungendo un totale di 104 punti, un dato che sottolinea l’importanza di sensibilizzare la comunità automobilistica e motociclistica verso una guida più responsabile e consapevole.I Carabinieri ribadiscono il loro impegno a proseguire con questi controlli intensificati anche nelle prossime settimane, con un’attenzione particolare ai fine settimana e alle vie di comunicazione più frequentate da motociclisti ed amanti delle auto sportive. Questo sforzo continuo non solo mira a garantire la sicurezza sulla strada, ma anche a promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità, in un territorio che, pur offrendo panorami mozzafiato, richiede prudenza e rispetto delle regole. L’obiettivo finale è la creazione di un ambiente di circolazione più sicuro e piacevole per tutti.