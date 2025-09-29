Val di Non, ritrovato il corpo di Padre Flavio Paoli

La comunità valdensesiana è stata scossa da una notizia che ha segnato profondamente il tessuto sociale e religioso della Val di Non: il ritrovamento, in un luogo impervio e roccioso lungo un precipizio, del corpo di padre Flavio Paoli.

Il missionario, figura di riferimento per la comunità pavoniana e amato dal popolo locale, era scomparso l’undici agosto, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile.

La scomparsa di padre Flavio, un uomo di 68 anni dedito al servizio degli altri e con una vita profondamente radicata nella spiritualità e nella contemplazione della natura, aveva innescato un’intensa e angosciante ricerca.

La scomparsa, in un’area boschiva particolarmente impervia, aveva richiesto un impegno straordinario da parte delle squadre di soccorso.

Vigili del fuoco volontari, provenienti sia da Nanno che da Tassullo, avevano affiancato i Vigili del fuoco permanenti di Trento in un’operazione complessa e prolungata nel tempo.

La giornata fatidica aveva inizio con una tranquilla passeggiata, un’abitudine serale per il missionario, un momento di raccoglimento e connessione con il creato.

L’appuntamento delle 18, un impegno preso con la comunità, si trasformò rapidamente in fonte di preoccupazione quando padre Flavio non fece ritorno.

I tentativi di raggiungerlo telefonicamente, inizialmente infruttuosi, portarono ad una breve comunicazione intorno alle 20:30, un frammento di voce interrotto dalla drammatica esaurimento della batteria del cellulare, lasciando nella mente dei suoi cari una spirale di incertezza e angoscia.

La scomparsa solleva interrogativi che vanno al di là della semplice cronaca: parla della fragilità umana, della potenza imprevedibile della natura e della profonda connessione tra l’uomo e il suo ambiente.

La montagna, luogo di rifugio e contemplazione, si è rivelata, in questo caso, teatro di una tragica conclusione.

Il ritrovamento del corpo, pur portando con sé la sofferenza della perdita, offre una chiusura, un punto di sospensione nella ricerca e permette alla comunità di avviare un percorso di lutto e di commemorazione, onorando la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio del prossimo e che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore della Val di Non.

Si auspica che un’attenta analisi delle circostanze possa fare luce sugli eventi e restituire alla comunità risposte concrete, contribuendo a lenire il dolore e a preservare la memoria di padre Flavio Paoli.