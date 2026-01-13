Val di Sole: Formazione, Inclusione e Solidarietà a Tavola

cityfood
cityeventi
mercoledì 14 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

PFAS in Trentino: Avviata la ricerca Itinere sulla popolazione

Redazione Aosta -
Il passaggio all'implementazione delle nuove normative europee sull'armonizzazione del monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nell'acqua potabile ha innescato un'azione concreta...

Freddo a scuola: Trentino, emergenza edifici e impianti

La recente ondata di freddo ha amplificato una problematica strutturale che affligge il sistema scolastico trentino: la precaria condizione degli edifici e degli impianti....
Trento
cielo coperto
7.5 ° C
8 °
6.5 °
65 %
3.1kmh
95 %
Mer
8 °
Gio
8 °
Ven
9 °
Sab
6 °
Dom
7 °
Trento Cronaca

Trento, arrestato ladro: la prontezza dei cittadini chiave

Nella città di Trento, un episodio di allarme e riaffermazione dell'azione di polizia ha portato all'arresto di un individuo già noto alle autorità, accusato di furto in abitazione aggravato. L'evento, sviluppatosi nel cuore del centro urbano, è stato innescato...
Trento Cronaca

PFAS in Trentino: Avviata la ricerca Itinere sulla popolazione

Il passaggio all'implementazione delle nuove normative europee sull'armonizzazione del monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nell'acqua potabile ha innescato un'azione concreta da parte dell'Asuit, la struttura sanitaria provinciale del Trentino. Quest'ultima ha annunciato il completamento della prima fase...
Trento Politica

Trento: Presidio a sostegno del popolo iraniano, un grido di libertà.

0
Un grido di solidarietà risuona nel cuore di Trento: Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale del Trentino hanno animato un significativo presidio in Piazza Dante, un...
- Pubblicità -

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

Redazione Aosta -
La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal...

Addio Roland Riz: l’Alto Adige piange un gigante della politica.

La comunità altoatesina piange la scomparsa di Roland Riz, figura cardine della politica e del diritto sudtirolese, scomparso all'età di 98 anni. La notizia,...
Trento Cronaca

Val di Sole: Formazione, Inclusione e Solidarietà a Tavola

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Nel cuore della Val di Sole, un’iniziativa innovativa e profondamente umana intreccia formazione professionale, inclusione sociale e solidarietà: una sinergia virtuosa nata dalla collaborazione tra il Centro di Formazione Professionale Enaip di Ossana e Casa Sebastiano, centro specialistico dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico.

Questo progetto, denominato “Insieme è meglio”, trascende la mera trasmissione di competenze culinarie, configurandosi come un vero e proprio laboratorio di crescita personale e di consapevolezza sociale.
L’impegno nasce da una visione chiara: quella di un’educazione che non si limiti a preparare operatori di cucina competenti, ma che formi cittadini responsabili e sensibili alle esigenze altrui.

Come sottolinea Claudia Gosetti, direttrice del Cfp alberghiero, si tratta di un percorso che educa alla vita, promuovendo valori fondamentali come l’empatia, la cooperazione e l’accettazione delle diversità.
Attualmente, il progetto vede la partecipazione attiva degli studenti della classe 3/A (operatori di cucina), affiancati dal prezioso contributo nutrizionale di Michele Pizzinini, professionista di Casa Sebastiano, e da un gruppo di ospiti della struttura.
Le attività, calibrate per favorire l’interazione e la comprensione reciproca, spaziano dalla preparazione di delizie natalizie – un assaggio di ciò che verrà – alla progettazione di un evento di maggiore respiro: una cena di gala prevista tra aprile e maggio.
Questa iniziativa, che si propone di essere un’esperienza sensoriale e culturale, coinvolgerà anche altre classi dell’istituto, ampliando ulteriormente il raggio d’azione del progetto.
La cena di gala, una tradizione consolidata che si ripete da quindici edizioni e che attira circa 700 partecipanti, rappresenta un momento culminante di questo impegno.

Il ricavato andrà interamente devoluto alla Fondazione Trentina per l’Autismo, un’organizzazione nata nel 2010 e guidata dal presidente Giovanni Coletti, che da anni si dedica a promuovere la ricerca, la sensibilizzazione e l’assistenza alle persone con autismo e alle loro famiglie.

Questa collaborazione non è solo un’iniziativa benefica, ma un investimento nel futuro: un futuro in cui l’inclusione non sia un’eccezione, ma la norma; un futuro in cui la formazione professionale si unisca alla cura del prossimo; un futuro in cui la diversità sia riconosciuta come una ricchezza da valorizzare.
Come afferma Coletti, questo progetto è frutto di un impegno condiviso, che coinvolge non solo la direttrice Gosetti, il professor Pedergnana, gli insegnanti e il personale scolastico, ma anche tutto lo staff di Casa Sebastiano, testimoniando la forza di un’azione collettiva a sostegno di una causa nobile e urgente.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap