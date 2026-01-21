Wikiloc: il Sellaronda è il percorso più amato degli italiani.

Il recente rapporto annuale di Wikiloc, piattaforma leader per la scoperta e la condivisione di itinerari outdoor, rivela un quadro dinamico e vibrante del panorama escursionistico italiano.

L’analisi, basata su un vasto campione di dati – percorsi caricati, tracciati seguiti tramite app, esportati su dispositivi GPS e consultati da una crescente comunità di appassionati – conferma l’Italia come un inestimabile “laboratorio a cielo aperto”, un reticolo complesso di sentieri e percorsi che accolgono un’ampia varietà di attività e rispecchiano la ricchezza paesaggistica e culturale del Paese.

L’edizione 2025 del report evidenzia un cambiamento significativo nelle preferenze dei ciclisti su strada: il Sellaronda, l’iconico anello dolomitico che serpeggia tra Trentino Alto-Adige e Veneto, si è imposto come percorso più popolare, superando il leggendario Stelvio.

Questo spostamento suggerisce una crescente domanda di percorsi che offrono non solo sfide impegnative, ma anche panorami mozzafiato e un’immersione più profonda nella bellezza alpina.

Il Sellaronda, con la sua concatenazione di passi alpini, incarna perfettamente questa aspirazione a coniugare sport, natura e scoperta.

La crescita esponenziale dell’offerta di percorsi è stupefacente: oltre un milione di nuovi tracciati sono stati condivisi nel corso dell’anno, portando il totale a una cifra impressionante di oltre sei milioni.

Questa abbondanza di opzioni testimonia la vitalità della comunità outdoor italiana e la crescente voglia di esplorare territori spesso inesplorati.

La piattaforma Wikiloc, in questo senso, si configura come una mappa interattiva e in continua evoluzione, un patrimonio condiviso che arricchisce l’esperienza di escursionisti e ciclisti di ogni livello.

Il secondo posto del sentiero Adolf Munkel, in Val di Funes, conferma l’inarrestabile fascino delle Dolomiti.

Questo percorso, che permette di ammirare le maestose Odle da una prospettiva privilegiata, sottolinea il desiderio di un turismo più consapevole e rispettoso dell’ambiente, focalizzato sulla scoperta autentica e sulla connessione con la natura.

La dominanza delle Dolomiti nel panorama dei percorsi più popolari riflette, inoltre, un’attenta valorizzazione del patrimonio montano italiano e un crescente interesse per un turismo esperienziale che vada oltre la semplice fruizione paesaggistica.

L’analisi complessiva del report Wikiloc delinea un quadro in cui la passione per l’outdoor si traduce in una continua esplorazione, una condivisione di esperienze e un profondo apprezzamento per la straordinaria bellezza del territorio italiano.