Wikiloc: il Sellaronda è il percorso più amato degli italiani.

lunedì 26 Gennaio 2026
trento cronaca

Incidente sull’Autostrada del Brennero: Uomo Gravemente Ferito

Redazione Aosta -
Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e...

Trentino: modello virtuoso per la spesa farmaceutica

Trentino: un modello di sostenibilità e accessibilità nella spesa farmaceuticaIl Rapporto sull'uso dei farmaci in Trentino per il 2024 delinea un sistema sanitario provinciale...
Trento Cronaca

Trentino, modello nazionale per la gestione dei rifiuti urbani.

Il Trentino si conferma un baluardo nazionale nella gestione integrata dei rifiuti urbani, un modello di sostenibilità che trascende la mera raccolta differenziata. Legambiente, attraverso il "Dossier Comuni Ricicloni Trentino 2025", attesta un livello di virtuosismo ambientale diffuso, con...
Trento Cronaca

Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e lasciando un uomo con ferite di seria entità. La dinamica, verificatasi nelle prime ore della mattinata, ha...
Trento Politica

Riforma Autonomia Trentino-Alto Adige: una pietra miliare storica

L’approvazione al Senato della riforma dello Statuto Speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol rappresenta una pietra miliare nel percorso storico di questa regione, un...
Riforma Province Autonome: un nuovo capitolo per l’autonomia differenziata.

Redazione Aosta -
Il dibattito sulla riforma dello Statuto delle Province Autonome di Trento e Bolzano si consolida in un momento cruciale, segnando una tappa...

Riforma Statutaria Trentino-Alto Adige: Approvato al Senato

La riforma statutaria del Trentino-Alto Adige/Südtirol ha compiuto un passo significativo con l'approvazione in secondo grado al Senato della legge costituzionale che ne ridisegna...
Trento Cronaca

Wikiloc: il Sellaronda è il percorso più amato degli italiani.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il recente rapporto annuale di Wikiloc, piattaforma leader per la scoperta e la condivisione di itinerari outdoor, rivela un quadro dinamico e vibrante del panorama escursionistico italiano.
L’analisi, basata su un vasto campione di dati – percorsi caricati, tracciati seguiti tramite app, esportati su dispositivi GPS e consultati da una crescente comunità di appassionati – conferma l’Italia come un inestimabile “laboratorio a cielo aperto”, un reticolo complesso di sentieri e percorsi che accolgono un’ampia varietà di attività e rispecchiano la ricchezza paesaggistica e culturale del Paese.

L’edizione 2025 del report evidenzia un cambiamento significativo nelle preferenze dei ciclisti su strada: il Sellaronda, l’iconico anello dolomitico che serpeggia tra Trentino Alto-Adige e Veneto, si è imposto come percorso più popolare, superando il leggendario Stelvio.
Questo spostamento suggerisce una crescente domanda di percorsi che offrono non solo sfide impegnative, ma anche panorami mozzafiato e un’immersione più profonda nella bellezza alpina.
Il Sellaronda, con la sua concatenazione di passi alpini, incarna perfettamente questa aspirazione a coniugare sport, natura e scoperta.

La crescita esponenziale dell’offerta di percorsi è stupefacente: oltre un milione di nuovi tracciati sono stati condivisi nel corso dell’anno, portando il totale a una cifra impressionante di oltre sei milioni.
Questa abbondanza di opzioni testimonia la vitalità della comunità outdoor italiana e la crescente voglia di esplorare territori spesso inesplorati.

La piattaforma Wikiloc, in questo senso, si configura come una mappa interattiva e in continua evoluzione, un patrimonio condiviso che arricchisce l’esperienza di escursionisti e ciclisti di ogni livello.

Il secondo posto del sentiero Adolf Munkel, in Val di Funes, conferma l’inarrestabile fascino delle Dolomiti.
Questo percorso, che permette di ammirare le maestose Odle da una prospettiva privilegiata, sottolinea il desiderio di un turismo più consapevole e rispettoso dell’ambiente, focalizzato sulla scoperta autentica e sulla connessione con la natura.
La dominanza delle Dolomiti nel panorama dei percorsi più popolari riflette, inoltre, un’attenta valorizzazione del patrimonio montano italiano e un crescente interesse per un turismo esperienziale che vada oltre la semplice fruizione paesaggistica.

L’analisi complessiva del report Wikiloc delinea un quadro in cui la passione per l’outdoor si traduce in una continua esplorazione, una condivisione di esperienze e un profondo apprezzamento per la straordinaria bellezza del territorio italiano.

