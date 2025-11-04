Bivacco Fiamme Gialle: Dalle Dolomiti al Museo delle Scienze

Il silenzio assordante delle vette dolomitiche ha custodito per oltre mezzo secolo il Bivacco Fiamme Gialle del Cimon della Pala, testimone di sfide alpine e di un legame profondo tra uomo e montagna.

Quest’opera ingegneristica, eretta nel 1968 a 3.005 metri di altitudine, sulla Spalla del Cimon, nel cuore delle Pale di San Martino, non è semplicemente una struttura di rifugio, ma un’icona del saper fare alpinistico e dell’ingegno umano adattato all’ambiente ostile.

La sua recente dismissione, a seguito della realizzazione di un nuovo rifugio più moderno, non ha decretato la fine del suo ciclo vitale, bensì ha innescato un’iniziativa culturale di straordinaria importanza.

Grazie a un accordo pionieristico tra la Guardia di Finanza e la Provincia autonoma di Trento, il bivacco ha compiuto un viaggio simbolico, dal suo habitat naturale alla città di Trento, per divenire elemento integrante del Museo delle Scienze (Muse).

L’operazione, complessa e delicata, ha richiesto l’impiego di un elicottero per il trasporto dalle vette e di un camion per il trasferimento alla base, culminando con un’operazione di sollevamento eseguita con una gru per posizionarlo sulla terrazza panoramica del museo.

Questa acquisizione trascende la mera esposizione di un oggetto.

Il bivacco, ora visibile al pubblico, rappresenta una finestra aperta sull’evoluzione del rapporto tra l’uomo e la montagna, intrecciando saperi tradizionali, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

Come sottolinea Massimo Bernardi, direttore del Muse, l’iniziativa testimonia l’impegno del museo a rinnovarsi costantemente, accogliendo nel proprio patrimonio non solo reperti scientifici, ma anche testimonianze concrete del territorio e della cultura alpina.

L’integrazione del Bivacco Fiamme Gialle nel percorso espositivo permanente del Muse segna un passo significativo verso un approccio museale più dinamico e coinvolgente.

Il progetto, realizzato in collaborazione con la sezione CAI Fiamme Gialle e la Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, mira a offrire ai visitatori un’esperienza di scoperta innovativa, capace di stimolare la riflessione critica e di promuovere la consapevolezza del valore del patrimonio naturale e culturale alpino.

Il bivacco, da testimone silenzioso delle intemperie, diventa ora voce narrante di un’evoluzione continua, un ponte tra la scienza, la tecnologia, la natura e le comunità che ne fanno parte.