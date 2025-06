Bocelli e Sinner insieme: Polvere e Gloria, un’emozione unica.

Quando l’eccellenza incontra l’eccellenza, al di là delle arene e dei palcoscenici, cosa emerge? “Polvere e Gloria” è la risposta, un’opera musicale inedita che sancisce l’incontro tra due figure emblematiche del nostro tempo: Andrea Bocelli, interprete lirico di fama mondiale, e Jannik Sinner, campione tennistico acclamato. Pubblicazione prevista per il 20 giugno sotto l’egida di Decca Records e Universal Music, il brano si configura come un dialogo intergenerazionale, un’esplorazione delle passioni che plasmano il percorso individuale.”Polvere e Gloria” fonde la lingua italiana con l’inglese, creando un tessuto sonoro ricco di sfumature. La voce di Bocelli, calda e potente, declama versi intrisi di solennità, mentre Jannik Sinner interviene con frasi autentiche e dirette, quasi fossero riflessioni sussurrate. Accanto alla maestria vocale del tenore, le parole dello sportivo risuonano come annotazioni di vita, come principi guida: “Sii te stesso”, “Migliora ogni giorno”, “Il talento si conquista”. Il brano, frutto della collaborazione di Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope, Andrea Bocelli stesso e prodotto da PPG Pierpaolo Guerrini, è più di una semplice composizione musicale; è un omaggio alla laboriosità, un inno alla trasformazione della difficoltà in trionfo, una celebrazione della resilienza umana. Evoca l’immagine della polvere che, attraverso l’impegno e la dedizione, si sublima in gloria.”Polvere e Gloria” rappresenta un inno alla perseveranza, un riconoscimento della nobiltà insita nella fatica quotidiana che trasforma ogni passo incerto in parte integrante di un disegno più ampio e significativo – afferma Bocelli. L’incontro con Jannik Sinner si è rivelato un’esperienza profondamente stimolante: due mondi apparentemente distanti, uniti da un comune impegno, una disciplina rigorosa e una ricerca incessante di autenticità e bellezza. L’ammirazione del tenore per il giovane campione non si limita al talento atletico, ma si estende alla sua umiltà e alla sua forza interiore.Jannik Sinner, con profonda emozione, esprime l’onore e la gioia di partecipare a questo progetto con Andrea Bocelli, voce unica e straordinaria, orgoglio nazionale. L’idea di vedere la propria voce integrata in una sua composizione era impensabile, una realizzazione che suscita forti emozioni.Il videoclip, diretto da Gaetano Morbioli, accompagna l’ascolto con un viaggio visivo intimo e suggestivo. Alternando immagini inedite dell’infanzia e dell’adolescenza di Bocelli e Sinner, con riprese contemporanee nella tenuta toscana del Maestro, il video restituisce l’essenza autentica dell’incontro. Tra campi dorati, silenzi eloquenti e un paesaggio che profuma di casa, i due protagonisti si rivelano senza filtri, offrendo uno sguardo inedito sulla loro connessione umana. La narrazione visiva celebra la semplicità, la vulnerabilità e la forza che derivano dalla condivisione del proprio percorso.