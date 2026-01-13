Depero incontra Bagatti Valsecchi: un dialogo futurista a Milano.

cityfood
cityeventi
mercoledì 14 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

PFAS in Trentino: Avviata la ricerca Itinere sulla popolazione

Redazione Aosta -
Il passaggio all'implementazione delle nuove normative europee sull'armonizzazione del monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nell'acqua potabile ha innescato un'azione concreta...

Val di Sole: Formazione, Inclusione e Solidarietà a Tavola

Nel cuore della Val di Sole, un'iniziativa innovativa e profondamente umana intreccia formazione professionale, inclusione sociale e solidarietà: una sinergia virtuosa nata dalla collaborazione...
Trento
cielo coperto
7.5 ° C
8 °
6.5 °
65 %
3.1kmh
95 %
Mer
8 °
Gio
8 °
Ven
9 °
Sab
6 °
Dom
7 °
Trento Cronaca

Trento, arrestato ladro: la prontezza dei cittadini chiave

Nella città di Trento, un episodio di allarme e riaffermazione dell'azione di polizia ha portato all'arresto di un individuo già noto alle autorità, accusato di furto in abitazione aggravato. L'evento, sviluppatosi nel cuore del centro urbano, è stato innescato...
Trento Cronaca

PFAS in Trentino: Avviata la ricerca Itinere sulla popolazione

Il passaggio all'implementazione delle nuove normative europee sull'armonizzazione del monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nell'acqua potabile ha innescato un'azione concreta da parte dell'Asuit, la struttura sanitaria provinciale del Trentino. Quest'ultima ha annunciato il completamento della prima fase...
Trento Politica

Trento: Presidio a sostegno del popolo iraniano, un grido di libertà.

0
Un grido di solidarietà risuona nel cuore di Trento: Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale del Trentino hanno animato un significativo presidio in Piazza Dante, un...
- Pubblicità -

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

Redazione Aosta -
La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal...

Addio Roland Riz: l’Alto Adige piange un gigante della politica.

La comunità altoatesina piange la scomparsa di Roland Riz, figura cardine della politica e del diritto sudtirolese, scomparso all'età di 98 anni. La notizia,...
Trento Cultura

Depero incontra Bagatti Valsecchi: un dialogo futurista a Milano.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il Museo Bagatti Valsecchi, scrigno di un’architettura neorinascimentale a Milano, accoglie un’immersione inedita nel cuore del futurismo con la mostra “Depero Space to Space.
La creazione della memoria”.
L’evento, in programma dal 13 febbraio al 2 agosto, rappresenta un dialogo fecondo tra due sensibilità apparentemente distanti, ma unite da un profondo interesse per l’innovazione e la ricerca estetica.

La curatela di Nicoletta Boschiero e Antonio D’Amico, arricchita dall’abile allestimento dello studio A-Fag, orchestra un confronto stimolante.

Quaranta opere significative, provenienti dal MART di Rovereto e dalla Casa d’Arte Depero, si confrontano con gli spazi sontuosi che furono dimora dei Baroni Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi.
Questa giustapposizione non è casuale: entrambi i protagonisti, pur operando in contesti temporali diversi, manifestano un’affinità per la fusione tra tradizione e modernità.

I Bagatti Valsecchi, con la loro casa-museo, incarnano un’eleganza ottocentesca arricchita da soluzioni tecnologiche all’avanguardia per l’epoca, come l’impianto di riscaldamento centralizzato, l’acqua corrente e l’illuminazione elettrica.

Allo stesso modo, Depero, nella sua Casa d’Arte a Rovereto, progetta un ambiente dedicato alla conservazione e all’esaltazione delle sue opere, integrando elementi moderni in una cornice storica.
La mostra offre non solo un’analisi critica del percorso artistico di Depero, ma anche una rievocazione esperienziale del suo spirito vitale e giocoso.
A trentacinque anni dall’ultima retrospettiva milanese, il ViBiBar, il celebre locale creato da Depero nel 1937 per le Cantine Cavazzani, rivive in forma evocativa.

Le sette tarsie in panno, originariamente integrate in una boiserie, sono al centro di cinque serate speciali: “ViBiBar Depero.

L’aperitivo futurista al Museo Bagatti Valsecchi”.

Queste occasioni uniscono la visita guidata al museo con un’atmosfera di festa, arricchita da musica jazz e un aperitivo a tema, offrendo un assaggio del dinamismo e della vitalità che animavano il mondo futurista.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il MART, beneficia del sostegno di prestigiosi partner, tra cui Maison Gianvito Rossi (main sponsor), Altemasi Trentodoc, Art Parfum, Christopher, Iuad – Institute of Universal Art and Design, Larusmiani, Nautica Casarola e Unimatic, testimoniando l’importanza culturale e il valore innovativo di questa straordinaria mostra.
L’evento non è solo una retrospettiva artistica, ma un invito a riflettere sull’eredità del futurismo e sulla sua capacità di dialogare con il presente, attraverso un percorso espositivo che mescola arte, architettura e esperienze sensoriali.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap