Futuradio: Corpo, Tecnologia, Futuro. Un Viaggio a Bolzano.

Dal 24 al 26 ottobre, il Teatro Stabile di Bolzano si trasforma in un crocevia di idee e suggestioni sonore con “Futuradio”, un evento speciale prodotto da Rai Radio3 in collaborazione con Rai Com.

Un’immersione triennale nel cuore del futuro, che esplora le complesse intersezioni tra corpo, tecnologia, ambiente, società e immaginario culturale.

L’apertura, venerdì 24 ottobre alle ore 19, è affidata a Vittorio Lingiardi, che introduce il tema del corpo in evoluzione.

Lungi dall’essere un involucro statico, il corpo umano si rivela un campo di battaglia simbolico, un archivio di memorie ancestrali e, al contempo, un laboratorio di sperimentazione continua.

Lingiardi, con la sua consueta acume, svela i significati nascosti degli organi, tracciando un percorso che fonde medicina, storia, poesia e profezie tecnologiche.

Il corpo non è più solo un dato biologico, ma un progetto in divenire, costantemente ridefinito dalle nuove conoscenze e dalle aspirazioni umane.

La serata prosegue alle 21 con “TecnoUmanità”, un viaggio audace nel regno dell’integrazione uomo-macchina, guidato da Ivana Bartoletti e Alfio Quarteroni.

Il dibattito si interroga sui limiti e le potenzialità di un futuro in cui protesi avanzate, interfacce neurali e intelligenze artificiali sfumano i confini tra naturale e artificiale.

Paolo Angeli offre una colonna sonora che amplifica le atmosfere sospese tra meraviglia e inquietudine, evocando scenari di potenziamento cognitivo e transumanesimo.

Si discute del ruolo dell’etica in questo contesto, della necessità di una governance globale per evitare derive distopiche.

Sabato mattina, Ferdinando Cotugno, Marco Albino Ferrari e Angelica De Vito aprono una riflessione sul futuro verde, intrecciando la sostenibilità ambientale con le dinamiche generazionali.

La musica degli studenti del Conservatorio C.

Monteverdi di Bolzano aggiunge un tocco di speranza e vitalità a un tema urgente e complesso.

Si analizzano le responsabilità intergenerazionali, l’importanza di un cambiamento di paradigma verso un modello di sviluppo più equo e rispettoso del pianeta.

L’attenzione si sposta sulle nuove forme di attivismo giovanile, sulla necessità di una leadership globale capace di affrontare le sfide del cambiamento climatico.

Domenica, per la conclusione, Edoardo Camurri guida “Tutta l’umanità ne parla” in un dialogo impossibile, accostando figure emblematiche del passato e dell’immaginario collettivo: Olympe de Gouges, pioniera dei diritti delle donne; Don Lorenzo Milani, maestro scomodo e profeta dell’educazione; Doc Brown, scienziato eccentrico e viaggiatore nel tempo.

Un confronto surreale che stimola la riflessione sul futuro dell’umanità, sulla necessità di un’utopia realizzabile, fondata sui valori della giustizia, dell’uguaglianza e della libertà.

L’evento si conclude, simbolicamente, con l’esecuzione di “Oedipus Rex” di Igor Stravinskij, un’opera-oratorio che incarna le tragedie esistenziali dell’uomo, il peso del destino e la ricerca della verità.

La direzione artistica di Donato Renzetti, l’interpretazione magistrale di Toni Servillo e la partecipazione del Coro Ensemble Vocale Continuum creano un’esperienza emotiva intensa e memorabile.

La registrazione, realizzata il 7 ottobre 2025 al Teatro Comunale di Bolzano, suggella un percorso di esplorazione del futuro che invita il pubblico a interrogarsi sul proprio ruolo nel mondo.