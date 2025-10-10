Acquisizione Iveco Defence Vehicles: Bolzano vigila tra garanzie e sfide.

La recente operazione di acquisizione di Iveco Defence Vehicles da parte di Leonardo SpA ha catalizzato l’attenzione della Provincia Autonoma di Bolzano, con il vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico, Marco Galateo, presente a Roma in un tavolo di lavoro convocato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

L’incontro, a cui ha preso parte anche la direttrice della Ripartizione Sviluppo Economico, Manuela Defant, ha segnato un momento cruciale per il futuro di uno dei principali motori economici del territorio altoatesino.

Lo stabilimento di Bolzano, che impiega quasi mille lavoratori altamente specializzati, rappresenta un fulcro strategico nella progettazione e produzione di veicoli blindati e tattici, essenziali per le esigenze di difesa e protezione civile.

L’acquisizione da parte di Leonardo, un’azienda di rilevanza internazionale nel settore della difesa e dell’aerospazio, solleva interrogativi e opportunità che meritano un’analisi approfondita.

Le assicurazioni ricevute durante l’incontro con il Ministro Urso e i vertici di Iveco e Leonardo SpA, per quanto rassicuranti, richiedono una vigilanza costante.

Leonardo ha formalmente confermato che l’operazione si inserisce in una visione industriale di ampio respiro e che la continuità operativa dei siti produttivi, incluso quello di Bolzano, è una priorità, unitamente alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Questo segnale positivo infonde fiducia nelle maestranze locali e nella stessa istituzione provinciale, ma è imperativo monitorare l’implementazione concreta di tali impegni.

L’investimento di 1,7 miliardi di euro per l’acquisizione di Iveco Defence Vehicles non è semplicemente un’operazione finanziaria, ma un tassello fondamentale per rafforzare la sovranità industriale italiana in un settore di vitale importanza per la sicurezza nazionale.

Permettere a un’azienda italiana di mantenere in proprio competenze e filiere strategiche nel campo della difesa terrestre è un obiettivo di primaria importanza.

La Provincia di Bolzano, forte di una solida e duratura collaborazione con Iveco Defence Vehicles, testimoniata da iniziative come la realizzazione della nuova pista prove di Vadena – un esempio virtuoso di partnership pubblico-privato – è consapevole del valore strategico di questo sito produttivo.

Parallelamente, l’assessore Galateo ha colto l’occasione per affrontare con il Ministro Urso la delicata situazione delle Acciaierie di Bolzano, un altro tassello cruciale per l’economia e l’occupazione locale.

La questione rimane al centro dell’attenzione del Governo e della Provincia, con l’obiettivo primario di preservare la continuità occupazionale.

L’impiego dello strumento del golden power, volto a tutelare gli interessi nazionali, è al vaglio del Governo, ma l’importanza strategica del sito produttivo appare ormai inequivocabile, richiedendo una soluzione che eviti la dispersione di competenze e la perdita di posti di lavoro.

La tutela dell’indotto e la salvaguardia del know-how tecnologico rappresentano priorità assolute per la Provincia Autonoma.

La complessa situazione richiede un approccio proattivo e soluzioni innovative, in grado di conciliare gli interessi economici con la responsabilità sociale.