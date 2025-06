Alperia: 40 milioni di utili, dividendi da 36 milioni e revisione governance.

L’assemblea degli azionisti di Alperia SpA, realtà energetica strategica per la Provincia di Bolzano e pilastro per i comuni di Bolzano e Merano, unitamente alla partecipazione di Selfin Srl, ha ratificato la destinazione del risultato d’esercizio relativo al 2024, un dato significativo che si attesta intorno ai 40 milioni di euro. Questa solida performance si riflette in una distribuzione di dividendi pari a 36 milioni di euro, una testimonianza tangibile della sostenibilità e della redditività dell’azienda. La quota spettante a ciascun socio, determinata in proporzione alla propria partecipazione azionaria, si configura in un dividendo unitario di 0,048 euro per azione. Parallelamente alla remunerazione degli azionisti, l’assemblea ha deliberato un accantonamento di circa 2 milioni di euro a riserva legale, un gesto che rafforza il patrimonio netto e garantisce una solida base finanziaria per gli investimenti futuri. Ulteriori 2 milioni di euro sono stati destinati a un nuovo riporto, una scelta che evidenzia l’approccio prudente e orientato alla crescita del management.La discussione durante l’assemblea ha spaziato oltre le mere decisioni finanziarie. A dieci anni dalla sua genesi, Alperia si trova a fronteggiare un contesto socio-economico in rapida evoluzione, caratterizzato da sfide legate alla transizione energetica, all’integrazione di fonti rinnovabili e alla crescente domanda di soluzioni energetiche sostenibili. Riconoscendo questa necessità di adattamento, gli azionisti hanno espresso la volontà di avviare un’attenta riflessione sulla struttura di governance attuale, basata su un modello dualistico. L’obiettivo primario è quello di valutare la sua adeguatezza nel rispondere in modo proattivo alle esigenze complesse e diversificate della società, proiettandosi verso il futuro.È stato quindi formalmente deciso di lanciare un processo di revisione approfondita dello statuto vigente, finalizzato a definire una proposta di aggiornamento condivisa. Questo processo, che coinvolgerà esperti e stakeholder chiave, mira a semplificare le dinamiche decisionali, migliorare l’efficienza operativa e rafforzare la capacità di Alperia di cogliere nuove opportunità nel mercato energetico. Nell’attesa che questo processo di revisione si concluda e una nuova formulazione statutaria venga approvata, gli attuali organi amministrativi e di controllo continueranno a operare in regime di prorogatio, assicurando la continuità operativa e mantenendo pieni poteri per la gestione della società. Questo approccio garantisce stabilità e consente di affrontare le sfide imminenti con la stessa competenza e determinazione che hanno contraddistinto Alperia fin dalla sua fondazione.