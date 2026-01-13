Alto Adige 2025: lavoro in crescita, ma con ombre e disuguaglianze

cityfood
cityeventi
mercoledì 14 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

PFAS in Trentino: Avviata la ricerca Itinere sulla popolazione

Redazione Aosta -
Il passaggio all'implementazione delle nuove normative europee sull'armonizzazione del monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nell'acqua potabile ha innescato un'azione concreta...

Val di Sole: Formazione, Inclusione e Solidarietà a Tavola

Nel cuore della Val di Sole, un'iniziativa innovativa e profondamente umana intreccia formazione professionale, inclusione sociale e solidarietà: una sinergia virtuosa nata dalla collaborazione...
Trento
cielo coperto
7.5 ° C
8 °
6.5 °
65 %
3.1kmh
95 %
Mer
8 °
Gio
8 °
Ven
9 °
Sab
6 °
Dom
7 °
Trento Cronaca

Trento, arrestato ladro: la prontezza dei cittadini chiave

Nella città di Trento, un episodio di allarme e riaffermazione dell'azione di polizia ha portato all'arresto di un individuo già noto alle autorità, accusato di furto in abitazione aggravato. L'evento, sviluppatosi nel cuore del centro urbano, è stato innescato...
Trento Cronaca

PFAS in Trentino: Avviata la ricerca Itinere sulla popolazione

Il passaggio all'implementazione delle nuove normative europee sull'armonizzazione del monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nell'acqua potabile ha innescato un'azione concreta da parte dell'Asuit, la struttura sanitaria provinciale del Trentino. Quest'ultima ha annunciato il completamento della prima fase...
Trento Politica

Trento: Presidio a sostegno del popolo iraniano, un grido di libertà.

0
Un grido di solidarietà risuona nel cuore di Trento: Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale del Trentino hanno animato un significativo presidio in Piazza Dante, un...
- Pubblicità -

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

Redazione Aosta -
La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal...

Addio Roland Riz: l’Alto Adige piange un gigante della politica.

La comunità altoatesina piange la scomparsa di Roland Riz, figura cardine della politica e del diritto sudtirolese, scomparso all'età di 98 anni. La notizia,...
Trento Economia

Alto Adige 2025: lavoro in crescita, ma con ombre e disuguaglianze

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’anno 2025 si configura come un anno di apparente prosperità occupazionale per l’Alto Adige, segnato da una serie di picchi significativi nel panorama del lavoro dipendente.

Si registrano numeri senza precedenti in termini di forza lavoro complessiva, superando le 235.000 unità impiegate, un dato che testimonia la vitalità economica della regione.
Tuttavia, l’analisi approfondita rivela una realtà più complessa, dove le statistiche quantitativamente positive coesistono con segnali di fragilità e disuguaglianze strutturali.

Un elemento di spicco è rappresentato dalla crescente incidenza del lavoro a tempo parziale, che si attesta al 29,0%, un dato che, pur indicando flessibilità, solleva interrogativi sulla stabilità contrattuale e sulla qualità dell’impiego per una quota significativa della popolazione attiva.
Parallelamente, l’aumento della presenza di lavoratori stranieri, che costituiscono il 17,2% della forza lavoro, sottolinea l’importanza dell’integrazione socio-lavorativa e della gestione delle competenze, ma richiede anche una riflessione sulle condizioni di lavoro e sui diritti garantiti a questa categoria di lavoratori.
La crescita della popolazione attiva over 50, attestata al 34,7%, evidenzia un invecchiamento demografico che comporta sfide in termini di politiche attive del lavoro, formazione continua e adattamento delle competenze alle nuove esigenze del mercato.
Nonostante questi numeri apparentemente incoraggianti, la voce del direttore dell’Ipl, Stefan Perini, introduce una nota di cautela, sottolineando come i dati aggregati non possano esaurire la complessità del quadro occupazionale.

La qualità del lavoro, misurata attraverso indicatori come la retribuzione equa e la soddisfazione professionale, si rivela un terreno di preoccupazione.

L’indagine rivela che un terzo dei lavoratori si trova ad affrontare difficoltà finanziarie mensili, una situazione che incide negativamente sulla qualità della vita e sulla capacità di progettare il futuro.

Ancora più allarmante è la percentuale di famiglie che dichiarano di non poter accantonare risorse finanziarie per i mesi a venire, un sintomo di precarietà economica che mina la stabilità sociale e compromette la capacità di investimento nel capitale umano.

Questo scenario composito suggerisce la necessità di politiche mirate che vadano oltre la semplice creazione di posti di lavoro, concentrandosi sulla promozione di condizioni di lavoro dignitose, sull’equità salariale, sulla formazione continua e sull’accesso a servizi di supporto finanziario per le famiglie.
La sfida per l’Alto Adige non è solo quella di mantenere alti i livelli occupazionali, ma di garantire che questa prosperità sia condivisa equamente e che contribuisca a migliorare il benessere di tutti i cittadini.

La sostenibilità del modello economico regionale dipende dalla capacità di affrontare le disuguaglianze e di costruire un futuro del lavoro inclusivo e prospero per tutti.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap