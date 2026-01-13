Alto Adige 2025: lavoro in crescita, ma con ombre e disuguaglianze

L’anno 2025 si configura come un anno di apparente prosperità occupazionale per l’Alto Adige, segnato da una serie di picchi significativi nel panorama del lavoro dipendente.

Si registrano numeri senza precedenti in termini di forza lavoro complessiva, superando le 235.000 unità impiegate, un dato che testimonia la vitalità economica della regione.

Tuttavia, l’analisi approfondita rivela una realtà più complessa, dove le statistiche quantitativamente positive coesistono con segnali di fragilità e disuguaglianze strutturali.

Un elemento di spicco è rappresentato dalla crescente incidenza del lavoro a tempo parziale, che si attesta al 29,0%, un dato che, pur indicando flessibilità, solleva interrogativi sulla stabilità contrattuale e sulla qualità dell’impiego per una quota significativa della popolazione attiva.

Parallelamente, l’aumento della presenza di lavoratori stranieri, che costituiscono il 17,2% della forza lavoro, sottolinea l’importanza dell’integrazione socio-lavorativa e della gestione delle competenze, ma richiede anche una riflessione sulle condizioni di lavoro e sui diritti garantiti a questa categoria di lavoratori.

La crescita della popolazione attiva over 50, attestata al 34,7%, evidenzia un invecchiamento demografico che comporta sfide in termini di politiche attive del lavoro, formazione continua e adattamento delle competenze alle nuove esigenze del mercato.

Nonostante questi numeri apparentemente incoraggianti, la voce del direttore dell’Ipl, Stefan Perini, introduce una nota di cautela, sottolineando come i dati aggregati non possano esaurire la complessità del quadro occupazionale.

La qualità del lavoro, misurata attraverso indicatori come la retribuzione equa e la soddisfazione professionale, si rivela un terreno di preoccupazione.

L’indagine rivela che un terzo dei lavoratori si trova ad affrontare difficoltà finanziarie mensili, una situazione che incide negativamente sulla qualità della vita e sulla capacità di progettare il futuro.

Ancora più allarmante è la percentuale di famiglie che dichiarano di non poter accantonare risorse finanziarie per i mesi a venire, un sintomo di precarietà economica che mina la stabilità sociale e compromette la capacità di investimento nel capitale umano.

Questo scenario composito suggerisce la necessità di politiche mirate che vadano oltre la semplice creazione di posti di lavoro, concentrandosi sulla promozione di condizioni di lavoro dignitose, sull’equità salariale, sulla formazione continua e sull’accesso a servizi di supporto finanziario per le famiglie.

La sfida per l’Alto Adige non è solo quella di mantenere alti i livelli occupazionali, ma di garantire che questa prosperità sia condivisa equamente e che contribuisca a migliorare il benessere di tutti i cittadini.

La sostenibilità del modello economico regionale dipende dalla capacità di affrontare le disuguaglianze e di costruire un futuro del lavoro inclusivo e prospero per tutti.