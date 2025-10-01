Alto Adige: le 300 aziende leader rallentano, ma restano solide.

L’edizione odierna di “ff Südtirol Panorama” svela il quadro delineato dalla diciassettesima edizione della classifica delle 300 aziende più rilevanti della provincia di Bolzano, un’istantanea cruciale per comprendere l’evoluzione del tessuto economico locale.

L’analisi rivela una fase di transizione, caratterizzata da un significativo raffreddamento rispetto al dinamismo registrato negli anni precedenti.

Dopo due anni di crescita vigorosa – un impressionante +20,8% nel 2022 e un +1,3% nel 2023 – le prime 300 realtà imprenditoriali altoatesine mostrano una contrazione complessiva del 3,1% nel 2024.

Questo rallentamento si traduce in un fatturato aggregato pari a 30,8 miliardi di euro, con una diminuzione di un miliardo rispetto all’esercizio precedente, un dato che invita a una lettura attenta delle dinamiche sottostanti.

L’analisi dettagliata evidenzia come, all’interno di questo scenario, 101 aziende abbiano subito una riduzione del fatturato, un segnale di vulnerabilità di specifiche aree di business.

Pur in presenza di questo calo complessivo, un elemento di resilienza emerge dalla capacità delle prime 300 aziende di incrementare la redditività.

Gli utili netti complessivi, dopo aver dedotto le imposte, si attestano a quasi 1,5 miliardi di euro, a testimonianza di una gestione oculata e di strategie volte a massimizzare l’efficienza.

Tuttavia, l’analisi non può ignorare le difficoltà incontrate da alcune realtà di spicco.

Gkn Driveline AG di Brunico, penalizzata in particolare dalla crisi che affligge il settore automobilistico, ha registrato una perdita significativa di 27,9 milioni di euro, un campanello d’allarme che sottolinea la sensibilità di alcuni settori alle fluttuazioni del mercato globale.

È interessante notare che, nonostante la recente flessione, la prospettiva decennale (2015-2024) offre un quadro di crescita notevole.

Le 300 aziende leader dell’Alto Adige hanno incrementato i ricavi complessivi di quasi il 73%, passando da 17,8 a 30,8 miliardi di euro.

Ancora più significativa è la crescita degli utili netti, che si impennano del 256%, evidenziando una profonda trasformazione strutturale e una maggiore capacità di generare valore nel lungo periodo.

Questa analisi, oltre a fornire una fotografia puntuale dello stato di salute economico della provincia, offre spunti di riflessione sulle sfide future.

La capacità di adattamento alle nuove dinamiche di mercato, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale appaiono come fattori cruciali per garantire la resilienza e la crescita continua del tessuto imprenditoriale altoatesino, in un contesto economico sempre più complesso e interconnesso.

Il futuro delle aziende leader in Alto Adige dipenderà dalla loro abilità di navigare in questa fase di transizione, cogliendo le opportunità che emergono e mitigando i rischi inevitabili.