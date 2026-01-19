Auto usate Trentino Alto Adige: Jeep Renegade e VW leader

Nel panorama automobilistico del 2025, l’analisi dei dati raccolti da Autohero, leader europeo nel mercato dell’usato, rivela dinamiche interessanti in Trentino-Alto Adige, una regione che, pur aderendo a certe tendenze nazionali, presenta peculiarità significative.

Il SUV compatto Jeep Renegade si è distinto come modello più richiesto, conquistando il 3,8% delle vendite totali, un risultato che sottolinea la crescente popolarità di questa tipologia di veicolo anche in un contesto montuoso.

A seguire, la Volkswagen Tiguan (2,5%) e la Fiat Panda (2,2%), quest’ultima indiscussa icona dell’automobilismo italiano, con oltre 102.000 nuove immatricolazioni che ne testimoniano la forte affezione del pubblico.

Osservando il quadro nazionale, la Panda mantiene la sua posizione di leadership, raggiungendo quote di mercato che variano tra il 4% e il 5% nelle regioni più importanti, seguita dalla Fiat 500 (circa il 3%) e dalla stessa Renegade (tra il 2,5% e il 3%).

Questa preferenza per i modelli compatti ed efficienti riflette una crescente attenzione da parte degli acquirenti verso soluzioni pratiche e sostenibili, un trend che si manifesta a livello nazionale.

Tuttavia, un elemento distintivo emerge nell’analisi delle marche più vendute.

Mentre a livello nazionale Fiat domina il mercato dell’usato con una quota del 13%, in Trentino-Alto Adige Volkswagen si afferma come marchio leader, conquistando il 9,7% delle vendite.

BMW segue a ruota con il 9,1%, mentre Ford si posiziona al terzo posto con il 7,8%.

Questa preferenza per i marchi tedeschi e americani suggerisce una diversa sensibilità verso aspetti come l’affidabilità, la tecnologia e la performance, in linea con la mentalità e le esigenze specifiche della regione.

Il predominio dei SUV rimane una costante, sia in Trentino-Alto Adige che in Italia.

A livello regionale, i veicoli a carrozzeria rialzata detengono una quota significativa del 45,3% del mercato dell’usato, un valore superiore alla media del Nord-Est, attestata al 39,8%.

Questa predilezione per i SUV potrebbe essere legata alle caratteristiche geografiche della regione, dove la necessità di affrontare strade di montagna e condizioni ambientali impegnative rende questi veicoli particolarmente apprezzati.

Inoltre, l’immagine di robustezza, sicurezza e capacità di adattamento associata ai SUV contribuisce alla loro crescente popolarità, attraendo un pubblico diversificato e attento alle proprie esigenze.

L’analisi evidenzia quindi un mercato in evoluzione, con dinamiche regionali che si sovrappongono a tendenze nazionali, delineando un quadro complesso e in costante cambiamento.