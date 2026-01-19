Auto usate Trentino Alto Adige: Jeep Renegade e VW leader

cityfood
giovedì 22 Gennaio 2026
trento cronaca

Incidente sull’Autostrada del Brennero: Uomo Gravemente Ferito

Redazione Aosta -
Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e...

Trentino: modello virtuoso per la spesa farmaceutica

Trentino: un modello di sostenibilità e accessibilità nella spesa farmaceuticaIl Rapporto sull'uso dei farmaci in Trentino per il 2024 delinea un sistema sanitario provinciale...
Trento Cronaca

Trentino, modello nazionale per la gestione dei rifiuti urbani.

Il Trentino si conferma un baluardo nazionale nella gestione integrata dei rifiuti urbani, un modello di sostenibilità che trascende la mera raccolta differenziata. Legambiente, attraverso il "Dossier Comuni Ricicloni Trentino 2025", attesta un livello di virtuosismo ambientale diffuso, con...
Trento Cronaca

Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e lasciando un uomo con ferite di seria entità. La dinamica, verificatasi nelle prime ore della mattinata, ha...
Trento Politica

Riforma Autonomia Trentino-Alto Adige: una pietra miliare storica

0
L’approvazione al Senato della riforma dello Statuto Speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol rappresenta una pietra miliare nel percorso storico di questa regione, un...
Riforma Province Autonome: un nuovo capitolo per l’autonomia differenziata.

Redazione Aosta -
Il dibattito sulla riforma dello Statuto delle Province Autonome di Trento e Bolzano si consolida in un momento cruciale, segnando una tappa...

Riforma Statutaria Trentino-Alto Adige: Approvato al Senato

La riforma statutaria del Trentino-Alto Adige/Südtirol ha compiuto un passo significativo con l'approvazione in secondo grado al Senato della legge costituzionale che ne ridisegna...
Trento Economia

Auto usate Trentino Alto Adige: Jeep Renegade e VW leader

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Nel panorama automobilistico del 2025, l’analisi dei dati raccolti da Autohero, leader europeo nel mercato dell’usato, rivela dinamiche interessanti in Trentino-Alto Adige, una regione che, pur aderendo a certe tendenze nazionali, presenta peculiarità significative.

Il SUV compatto Jeep Renegade si è distinto come modello più richiesto, conquistando il 3,8% delle vendite totali, un risultato che sottolinea la crescente popolarità di questa tipologia di veicolo anche in un contesto montuoso.
A seguire, la Volkswagen Tiguan (2,5%) e la Fiat Panda (2,2%), quest’ultima indiscussa icona dell’automobilismo italiano, con oltre 102.000 nuove immatricolazioni che ne testimoniano la forte affezione del pubblico.

Osservando il quadro nazionale, la Panda mantiene la sua posizione di leadership, raggiungendo quote di mercato che variano tra il 4% e il 5% nelle regioni più importanti, seguita dalla Fiat 500 (circa il 3%) e dalla stessa Renegade (tra il 2,5% e il 3%).

Questa preferenza per i modelli compatti ed efficienti riflette una crescente attenzione da parte degli acquirenti verso soluzioni pratiche e sostenibili, un trend che si manifesta a livello nazionale.

Tuttavia, un elemento distintivo emerge nell’analisi delle marche più vendute.

Mentre a livello nazionale Fiat domina il mercato dell’usato con una quota del 13%, in Trentino-Alto Adige Volkswagen si afferma come marchio leader, conquistando il 9,7% delle vendite.

BMW segue a ruota con il 9,1%, mentre Ford si posiziona al terzo posto con il 7,8%.
Questa preferenza per i marchi tedeschi e americani suggerisce una diversa sensibilità verso aspetti come l’affidabilità, la tecnologia e la performance, in linea con la mentalità e le esigenze specifiche della regione.
Il predominio dei SUV rimane una costante, sia in Trentino-Alto Adige che in Italia.

A livello regionale, i veicoli a carrozzeria rialzata detengono una quota significativa del 45,3% del mercato dell’usato, un valore superiore alla media del Nord-Est, attestata al 39,8%.

Questa predilezione per i SUV potrebbe essere legata alle caratteristiche geografiche della regione, dove la necessità di affrontare strade di montagna e condizioni ambientali impegnative rende questi veicoli particolarmente apprezzati.
Inoltre, l’immagine di robustezza, sicurezza e capacità di adattamento associata ai SUV contribuisce alla loro crescente popolarità, attraendo un pubblico diversificato e attento alle proprie esigenze.

L’analisi evidenzia quindi un mercato in evoluzione, con dinamiche regionali che si sovrappongono a tendenze nazionali, delineando un quadro complesso e in costante cambiamento.

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

