Bolzano in ascesa: l’attrattiva immobiliare italiana nel 2026

venerdì 16 Gennaio 2026
trento cronaca

Servizio Civile in Trentino: Nuovo Bando per Giovani

Redazione Aosta -
Il servizio civile universale provinciale si configura come un'opportunità cruciale per i giovani trentini, aprendo un nuovo bando con scadenza fissata al...

Omicidio a Strigno: Indagine sulla morte di un pensionato

L'ombra del dubbio si allunga sulla comunità di Strigno, in Trentino, dove la scoperta del corpo senza vita di Mauro Sbetta, un sessantottenne in...
Trento Cronaca

Alto Adige, 1926: quando i cognomi furono cancellati.

Nel gennaio del 1926, il paesaggio culturale e identitario dell'Alto Adige subì una cesura profonda con l'entrata in vigore del regio decreto che sanciva l'italianizzazione forzata dei cognomi sudtirolesi. Lungi dall'essere un processo volontario, come formalmente presentato, l'iniziativa del...
Trento Cronaca

Servizio Civile in Trentino: Nuovo Bando per Giovani

Il servizio civile universale provinciale si configura come un'opportunità cruciale per i giovani trentini, aprendo un nuovo bando con scadenza fissata al 4 febbraio. Questo avvio rappresenta una rinnovata possibilità di impegno civico e crescita personale, promossa dall'Ufficio Politiche...
Trento Politica

Bolzano: Approvata mozione contro l’antisemitismo e sostegno alla comunità ebraica.

0
Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha recentemente approvato un pacchetto di misure che riflettono un impegno concreto verso la salvaguardia dei valori democratici, la crescita...
Educazione affettiva a scuola: sostegno dalla Commissione Provinciale

Redazione Aosta -
La Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra Donna e Uomo esprime pieno sostegno all'iniziativa popolare volta a introdurre un percorso strutturato...

Poste Alto Adige: Approvata mozione per condizioni di lavoro più flessibili.

Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato una mozione, presentata da Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) e sostenuta da Josef Noggler (SVP), volta a...
Trento Economia

Bolzano in ascesa: l’attrattiva immobiliare italiana nel 2026

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’analisi del Market Appeal Index 2026, condotta da Immobiliare.it Insights, rivela dinamiche interessanti nel panorama immobiliare italiano, proiettando uno sguardo sul futuro e sulle preferenze degli investitori e dei potenziali acquirenti.
Il focus sull’attrattività delle città, declinata in due classifiche distinte – una per le grandi aree urbane e una per i capoluoghi di provincia – offre una visione articolata delle tendenze in atto.

Bolzano emerge come una delle città in più rapida ascesa tra i capoluoghi, guadagnando ben 12 posizioni nell’indice.
Questo significativo avanzamento la colloca in una posizione di rilievo, superando anche Trento, la quale, pur mantenendo un punteggio complessivo superiore (51 contro 50), ha subito un lieve arretramento di due posizioni.

La performance di Bolzano testimonia un crescente interesse per il Nordest, probabilmente legato a fattori quali la qualità della vita, la stabilità economica e la vocazione internazionale.

Il primato di Milano si conferma inequivocabilmente, consolidando la sua posizione di capitale economica e attrattiva per forza lavoro qualificata e investimenti.
Tuttavia, l’analisi segnala una lieve contrazione rispetto all’anno precedente, un segnale che potrebbe indicare una saturazione del mercato o un cambiamento nelle preferenze degli acquirenti, alla ricerca di alternative più accessibili o con dinamiche di crescita diverse.
Roma e Bologna completano il podio, mantenendo posizioni di prestigio e beneficiando della loro ricchezza culturale e della loro centralità strategica.

Tra i grandi centri del Sud, Bari si distingue per la sua vivace crescita, guadagnando due posizioni nell’indice e attestandosi al quarto posto.

Questo risultato sottolinea il potenziale di sviluppo del Mezzogiorno, con Bari che si presenta come un polo attrattivo per nuovi investimenti e talenti.
Un’ulteriore analisi rivela che, tra i capoluoghi di provincia, Monza si posiziona al primo posto, seguito da Bergamo e Milano, evidenziando una concentrazione dell’attrattività in aree del Nord e del Nordovest.
Il Market Appeal Index non si limita a una mera fotografia della situazione attuale, ma fornisce spunti di riflessione sulle forze motrici che influenzano le scelte immobiliari.

La ricerca suggerisce una crescente diversificazione delle preferenze, con un interesse crescente per città come Bolzano e Bari, e un leggero spostamento di attenzione rispetto a Milano, a testimonianza di un mercato in continua evoluzione e alla ricerca di un equilibrio tra opportunità economiche, qualità della vita e sostenibilità.
L’indice, quindi, rappresenta uno strumento prezioso per comprendere le dinamiche complesse che plasmano il futuro del mercato immobiliare italiano.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

