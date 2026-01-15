Bolzano in ascesa: l’attrattiva immobiliare italiana nel 2026

L’analisi del Market Appeal Index 2026, condotta da Immobiliare.it Insights, rivela dinamiche interessanti nel panorama immobiliare italiano, proiettando uno sguardo sul futuro e sulle preferenze degli investitori e dei potenziali acquirenti.

Il focus sull’attrattività delle città, declinata in due classifiche distinte – una per le grandi aree urbane e una per i capoluoghi di provincia – offre una visione articolata delle tendenze in atto.

Bolzano emerge come una delle città in più rapida ascesa tra i capoluoghi, guadagnando ben 12 posizioni nell’indice.

Questo significativo avanzamento la colloca in una posizione di rilievo, superando anche Trento, la quale, pur mantenendo un punteggio complessivo superiore (51 contro 50), ha subito un lieve arretramento di due posizioni.

La performance di Bolzano testimonia un crescente interesse per il Nordest, probabilmente legato a fattori quali la qualità della vita, la stabilità economica e la vocazione internazionale.

Il primato di Milano si conferma inequivocabilmente, consolidando la sua posizione di capitale economica e attrattiva per forza lavoro qualificata e investimenti.

Tuttavia, l’analisi segnala una lieve contrazione rispetto all’anno precedente, un segnale che potrebbe indicare una saturazione del mercato o un cambiamento nelle preferenze degli acquirenti, alla ricerca di alternative più accessibili o con dinamiche di crescita diverse.

Roma e Bologna completano il podio, mantenendo posizioni di prestigio e beneficiando della loro ricchezza culturale e della loro centralità strategica.

Tra i grandi centri del Sud, Bari si distingue per la sua vivace crescita, guadagnando due posizioni nell’indice e attestandosi al quarto posto.

Questo risultato sottolinea il potenziale di sviluppo del Mezzogiorno, con Bari che si presenta come un polo attrattivo per nuovi investimenti e talenti.

Un’ulteriore analisi rivela che, tra i capoluoghi di provincia, Monza si posiziona al primo posto, seguito da Bergamo e Milano, evidenziando una concentrazione dell’attrattività in aree del Nord e del Nordovest.

Il Market Appeal Index non si limita a una mera fotografia della situazione attuale, ma fornisce spunti di riflessione sulle forze motrici che influenzano le scelte immobiliari.

La ricerca suggerisce una crescente diversificazione delle preferenze, con un interesse crescente per città come Bolzano e Bari, e un leggero spostamento di attenzione rispetto a Milano, a testimonianza di un mercato in continua evoluzione e alla ricerca di un equilibrio tra opportunità economiche, qualità della vita e sostenibilità.

L’indice, quindi, rappresenta uno strumento prezioso per comprendere le dinamiche complesse che plasmano il futuro del mercato immobiliare italiano.