Bolzano, operai in piazza: futuro a rischio per Valbruna.

A Bolzano, l’aria è tesa.

Operai delle acciaierie Valbruna, un’entità industriale radicata nel tessuto economico e sociale del territorio, hanno incrociato le braccia, riversandosi in piazza per un gesto di disperata speranza: la salvaguardia del loro stabilimento.

La Provincia, con un’iniziativa che si preannuncia complessa e potenzialmente problematica, ha lanciato un bando per l’affitto dell’area industriale, fissando un canone di 150 milioni di euro da restituire in 50 anni, una condizione che rende l’operazione altamente rischiosa e che, con ogni probabilità, condurrà il bando a risultare deserto.

La protesta non è solo una reazione a un imminente rischio occupazionale, ma un appello alla responsabilità politica e industriale.

Marco Bernardoni, rappresentante della Fiom-Cgil, ha espresso la necessità di un risveglio delle istituzioni, sottolineando come l’incertezza prolungata stia minando la stabilità dei lavoratori e delle loro famiglie.

L’attesa del 15 gennaio, data cruciale per la conclusione del bando, si accompagna alla richiesta di chiarezza e tempestività nelle decisioni, poiché l’angoscia di perdere il posto di lavoro è un fardello insopportabile.

Riccardo Conte, segretario generale della Fim Cisl Alto Adige, ha aggiunto una prospettiva più ampia.

Non si tratta solo di mantenere un impianto produttivo, ma di preservare un patrimonio di competenze e una rete di relazioni che alimentano l’economia locale.

L’intervento del governo attraverso il “Golden Power” – uno strumento che permette allo Stato di vigilare su settori strategici – appare contraddittorio alla luce della persistente mancanza di una soluzione definitiva.

L’auspicio è che questo strumento venga utilizzato attivamente per garantire un futuro alle acciaierie, evitando la speculazione immobiliare e la perdita di un’importante realtà industriale.

Costantino Locci, rappresentante della Rsu Uilm, ha focalizzato l’attenzione sulle conseguenze dirette per i lavoratori, evidenziando la loro preoccupazione per la perdita del posto di lavoro e l’interruzione della produzione.

La mancanza di trasparenza da parte della Provincia di Bolzano e le intenzioni della proprietà di acquisire i terreni alimentano ulteriormente l’incertezza.

La scadenza del bando apre la strada a una potenziale trattativa con la proprietà, ma il timore è che questa si riveli in grado di favorire solo interessi privati a scapito della collettività.

Locci ha inoltre sottolineato le possibili ripercussioni sullo stabilimento di Vicenza, evidenziando come la crisi di Bolzano possa innescare una reazione a catena con conseguenze negative per l’intero sistema produttivo.

La situazione si presenta quindi come un nodo complesso, che intreccia questioni economiche, sociali e politiche.

La protesta degli operai non è solo un grido di allarme, ma una richiesta di un intervento responsabile e lungimirante, in grado di tutelare il lavoro, preservare il territorio e garantire un futuro alle acciaierie Valbruna.

Il 15 gennaio rappresenta una pietra di svolta, un momento cruciale che potrebbe determinare il destino di una comunità e di un’importante realtà industriale.