Bolzano: Salvini accelera per stazione e sicurezza urbana

L’auspicata trasformazione dell’area ferroviaria di Bolzano e la sua nuova, cruciale stazione sono stati al centro di un incontro strategico tra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il Sindaco Claudio Corrarati.

La discussione, lungi dall’essere una mera formalità, ha rappresentato un’occasione per consolidare impegni preesistenti e delineare un percorso accelerato verso la realizzazione di un progetto che ambisce a ridefinire l’identità urbana e la connettività della città.

Il Ministro, a seguito degli approfondimenti tecnici esposti dal Sindaco, ha ribadito la ferma volontà di intensificare la collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per innescare, già nel corso dell’anno corrente, le prime fasi di progettazione sia della nuova infrastruttura ferroviaria che, con priorità assoluta, della stazione.

Questa accelerazione, più di un semplice annuncio, si configura come un fattore determinante per la riduzione dei tempi di realizzazione e per la progressiva sedimentazione di una visione concreta e tangibile per un’area che riveste un’importanza strategica per l’intera comunità.

L’obiettivo è non solo erigere una stazione, ma plasmare un polo di interscambio moderno, efficiente e integrato nel tessuto urbano, capace di rispondere alle esigenze di una popolazione in crescita e di promuovere un turismo sostenibile.

L’incontro non si è limitato alla discussione delle infrastrutture.

Un capitolo significativo è stato dedicato alla sicurezza urbana, con particolare attenzione al delicato contesto del Parco dei Cappuccini.

Durante un sopralluogo sul posto, è emersa la necessità di affrontare situazioni critiche e la carenza di personale all’interno del corpo di Polizia Municipale.

In questo contesto, il Ministro ha ricordato l’impegno a livello nazionale per una revisione approfondita della normativa riguardante le polizie locali, con l’intento di rafforzare il loro ruolo di presidio costante e proattivo nei quartieri, non solo come risposta a eventi problematici, ma come presenza preventiva e deterrente.

Si tratta di un approccio che mira a riconnettere la sicurezza urbana con il senso di comunità e di appartenenza.

La visita si è conclusa con un significativo gesto simbolico: un breve tour degli spazi del Teatro Comunale, recentemente rinnovato attraverso un intervento di adeguamento e riqualificazione tecnologica del valore di circa 2,5 milioni di euro, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Questo investimento, che testimonia l’impegno verso la valorizzazione del patrimonio culturale e l’innovazione tecnologica, rappresenta un esempio concreto di come gli investimenti pubblici possano contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e alla promozione di un futuro più sostenibile e prospero per l’intera città.

Il Ministro si è impegnato a mantenere un aggiornamento costante con l’amministrazione comunale, testimoniando la volontà di un approccio collaborativo e trasparente per la realizzazione di questi progetti cruciali per il futuro di Bolzano.