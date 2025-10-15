Brennero A22: Concessione Autostradale al Centro di un Nodo Politico e Giuridico

La questione del rinnovo della concessione autostradale del Brennero (A22) si configura come un nodo cruciale, alimentato da interpretazioni divergenti e da un dibattito politico complesso.

La recente missiva dell’Unione Europea, che solleva interrogativi sull’adeguatezza del codice degli appalti, ha intensificato l’attenzione sul procedimento in corso, suscitando reazioni contrastanti e generando incertezza.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha voluto chiarire che la gara per la concessione dell’A22 rientra in una normativa speciale, preesistente alle nuove disposizioni comunitarie, e quindi considerata pienamente compatibile con il diritto dell’Unione.

Questa precisazione, fornita in risposta alle polemiche sorte, è stata ulteriormente rafforzata dal governatore altoatesino Arno Kompatscher, il quale ha sottolineato la peculiarità del caso e la continuità del procedimento.

Un elemento chiave della discussione riguarda la rimozione del diritto di prelazione del concessionario uscente, introdotta dalle nuove linee guida europee.

Kompatscher ha evidenziato che la procedura in atto non contempla questa modifica, ma si basa sul diritto di prelazione del proponente, una clausola sempre ritenuta conforme al diritto comunitario.

Questa prerogativa, che avvantaggia la società partecipata dalla Regione, è al centro delle controversie e delle richieste di revisione.

Il governatore Kompatscher ha espresso sorpresa per l’insorgere di un dibattito parlamentare proprio nel corso della procedura concorsuale, chiedendo al Ministero di non sospendere la gara e di mantenere inalterato il diritto di prelazione del proponente.

In un atto di sostegno alla procedura in atto, Kompatscher suggerisce un voto unanime del Consiglio regionale a favore di una mozione che incoraggi il Governo a proseguire sulla stessa linea.

Parallelamente, l’amministratore delegato di A4 Holding, Bruno Chiari, ha espresso l’intenzione dell’azienda di partecipare alla gara, sottolineando la solida esperienza e il know-how acquisito, non solo attraverso la gestione dell’autostrada Brescia-Padova, ma soprattutto grazie al supporto di Abertis, un leader internazionale con un vasto portafoglio di infrastrutture autostradali.

Questa prospettiva introduce un elemento di competizione e apre scenari potenzialmente diversi per il futuro della gestione dell’A22.

La vicenda del Brennero, dunque, si rivela un crocevia di interessi economici, considerazioni politiche e interpretazioni giuridiche, con implicazioni significative per il territorio e per le relazioni tra Italia e Austria, oltre a sollevare questioni di principio relative alla conformità delle procedure di appalto al diritto comunitario e alla trasparenza del processo decisionale.

Il risultato della gara sarà determinante per definire il futuro di una infrastruttura strategica per il Nord Italia e per l’Europa.