Brennero: Abbattute le barriere, un’Europa più vicina.

Il Brennero, crocevia alpino e porta d’Europa, è stato teatro di un gesto simbolico, un’abbattimento non di muri fisici, ma di barriere mentali e temporali che per decenni hanno frenato l’integrazione e lo sviluppo infrastrutturale.

La demolizione del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di Base rappresenta un punto di svolta, un’anticipazione tangibile di un futuro caratterizzato da mobilità fluida, connessioni rafforzate e una visione europea proiettata verso il progresso.

L’affermazione del Vicepremier e Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, trascende la mera celebrazione di un’opera ingegneristica.

È un invito a superare resistenze, a abbracciare un’ottica costruttiva, a relegare in un angolo le posizioni campanilistiche e gli scetticismi paralizzanti.

L’Europa del “sì”, come la descrive, si contrappone a un passato di frazionamenti e conflitti, proiettando l’attenzione verso un orizzonte di opportunità condivise.

La Galleria di Base del Brennero, completata nel 2032, non è solo un tunnel, ma un catalizzatore di cambiamento.

Ridurrà drasticamente i tempi di percorrenza tra Italia e Austria, da un’ora e venti minuti a soli venticinque, accelerando gli scambi commerciali, facilitando il turismo e rafforzando i legami tra le comunità.

Questo miglioramento della connettività avrà un impatto positivo sull’economia di entrambe le nazioni, creando nuovi posti di lavoro e stimolando la crescita.

L’ambizione di questa visione europea si estende ben oltre il Brennero.

Il 2032 è immaginato come un anno di svolta anche per i collegamenti Torino-Lione, dove la velocità e l’efficienza dei trasporti ferroviari ridurranno significativamente l’impatto ambientale, contribuendo a un futuro più sostenibile.

Analogamente, il progetto di collegamento ferroviario tra Calabria e Sicilia, con una riduzione dei tempi di percorrenza da quasi tre ore a soli quindici minuti, rappresenta un’opera di riscatto per il Mezzogiorno, eliminando un’isola geografica e culturale, aprendo nuove prospettive di sviluppo e integrazione.

Il progetto complessivo non è semplicemente un investimento in infrastrutture, ma un investimento nel futuro dell’Europa.

Un futuro in cui le distanze si accorciano, le barriere cadono e le opportunità si moltiplicano.

Un futuro in cui la cooperazione e la solidarietà prevalgono sulla diffidenza e sulla frammentazione.

La demolizione del diaframma a Brennero è un gesto potente, un simbolo di questa aspirazione condivisa a un’Europa più unita, prospera e dinamica.

Un’Europa che guarda avanti, con coraggio e determinazione, pronta ad affrontare le sfide del domani.