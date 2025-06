Brennero: Avanza la Galleria, TBM e Nuove Tecniche al Lavoro

Il progetto della Galleria di Base del Brennero, arteria vitale per il futuro dei trasporti alpini, continua a evolversi con una dinamica di avanzamento significativa, particolarmente nell’ambito della tratta di accesso sud, dal versante altoatesino. Il Consorzio Osservatorio, garante della trasparenza e del monitoraggio dei lavori, comunica un quadro aggiornato delle attività in corso, che delineano un’opera complessa e ambiziosa.L’attenzione si concentra sulla tratta Fortezza – Ponte Gardena, un anello cruciale per garantire fluidità e sicurezza del traffico. Il cuore pulsante di questa sezione è rappresentato dalla finestra di Forch, dove la fresa meccanizzata (TBM) ha già scavato oltre 1.000 metri, dimostrando l’efficienza delle tecniche di perforazione avanzate. L’obiettivo di completare il tratto di 1.300 metri è confermato per luglio 2025, segnando una tappa fondamentale. Successivamente, si procederà allo smontaggio della TBM e alla preparazione per l’avvio dello scavo convenzionale, preludio all’installazione di due nuove TBM, destinate alla realizzazione della galleria Schalderer a doppia canna. Quest’ultima, caratterizzata da un design all’avanguardia, rappresenta un investimento strategico per il futuro, con l’assemblaggio delle macchine previsto per la seconda metà del 2026.Parallelamente, a monte, verso la Val di Funes, si stanno realizzando interventi di ampliamento e riqualificazione della storica strada di collegamento, un nodo cruciale per l’accesso al cantiere e per migliorare la viabilità locale. Il completamento dei lavori è previsto per fine luglio, a testimonianza dell’impegno verso la coesistenza tra opera e territorio. Il nuovo ponte sul Rio Funes, essenziale per il flusso dei materiali e del personale, sarà operativo a settembre, mentre l’avvio della costruzione del nuovo svincolo autostradale A22, con accesso diretto al cantiere Prader, è programmato per agosto, con conclusione stimata all’inizio del 2026. La sequenza temporale di questi interventi è attentamente calibrata, considerando le limitazioni di spazio e la necessità di garantire la sicurezza delle operazioni.Un ulteriore fronte di avanzamento si registra presso la finestra di Chiusa, dove lo scavo, eseguito con tecniche di esplosione controllata, ha raggiunto i 550 metri, lasciando ancora 1.200 metri da completare per raggiungere la lunghezza totale di 1.750 metri. Questi progressi testimoniano l’adozione di metodologie costruttive mirate e l’attenzione alla minimizzazione dell’impatto ambientale.L’impresa di tale opera infrastrutturale, il cui costo complessivo si attesta a 1,5 miliardi di euro, è resa possibile da un approccio collaborativo e sinergico. La partnership tra Rfi, Italferr, le imprese del Consorzio Dolomiti, le amministrazioni locali, la comunità comprensoriale, gli uffici provinciali e l’Osservatorio, garantisce una gestione ottimale del progetto, promuovendo l’integrazione dell’opera nel contesto territoriale e sociale. Questo modello di governance partecipativa rappresenta un elemento distintivo del progetto della Galleria di Base del Brennero, un’infrastruttura strategica per l’Europa alpina.