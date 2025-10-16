Cambio al Vertice Raiffeisen Alto Adige: Zampieri lascia, ecco Tanner

La Federazione Cooperative Raiffeisen, pilastro dell’economia sociale altoatesina, si appresta a inaugurare una nuova fase, segnata da un significativo cambio al vertice.

Robert Zampieri, Direttore Generale uscente, cederà le redini del complesso sistema cooperativo al termine dell’anno corrente, una decisione motivata dal desiderio di perseguire nuove sfide professionali.

L’esperienza di Zampieri alla guida della Federazione, durata dal gennaio 2023, è stata profonda e trasformativa.

Assumere la direzione della più ampia associazione di cooperative della regione, un ecosistema vibrante composto da 359 realtà operative in settori cruciali come agricoltura, finanza, assistenza sociale, consumo e produzione di energia, e forte di quasi 200.000 soci individuali, ha rappresentato un impegno di responsabilità istituzionale elevatissimo, ma anche un percorso di crescita intellettuale e professionale ineguagliabile.

La sua leadership ha catalizzato un’azione strategica orientata al consolidamento e all’evoluzione della Federazione.

Tra gli interventi più significativi si segnala la complessa opera di ristrutturazione e riqualificazione del Raiffeisenhaus di Bolzano, un intervento infrastrutturale che mira a riflettere la modernità e l’innovazione che caratterizzano l’associazione.

Parallelamente, si è proceduto a una riorganizzazione interna volta a ottimizzare i processi decisionali e a favorire la collaborazione tra le diverse sezioni.

L’introduzione di servizi innovativi, rispondenti alle esigenze emergenti dei soci e del territorio, ha rappresentato un altro elemento chiave della sua visione strategica, così come l’integrazione di nuove società affiliate, ampliando la rete Raiffeisen e rafforzandone la presenza in settori strategici.

La decisione di Zampieri, pur rispettata e apprezzata, è stata accolta con rammarico da parte del Consiglio di Amministrazione, che ha espresso profonda gratitudine per l’impegno profuso e i risultati raggiunti.

Herbert Von Leon, Presidente della Federazione, ha ribadito l’intenzione di proseguire con coerenza e lungimiranza gli impegni assunti, preservando i valori fondanti del movimento cooperativo e rafforzando il ruolo della Federazione come motore di sviluppo sostenibile per l’Alto Adige.

La transizione verso la nuova leadership è stata pianificata per garantire la massima continuità gestionale e strategica.

A partire dal 1° gennaio 2026, la direzione generale sarà affidata a Christian Tanner, attuale Vicedirettore, che, affiancandosi al Presidente Von Leon, assumerà la responsabilità di guidare la Federazione verso il futuro, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per le cooperative altoatesine e per l’intera comunità.

Si tratta di una nomina che testimonia la volontà di valorizzare le competenze interne e di assicurare una leadership competente e preparata ad affrontare le sfide che attendono il movimento cooperativo nell’era della trasformazione digitale e delle crescenti esigenze di sostenibilità.