Dolomiti Energia e Epico: partnership per l’energia del futuro

giovedì 22 Gennaio 2026
trento cronaca

Incidente sull’Autostrada del Brennero: Uomo Gravemente Ferito

Redazione Aosta -
Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e...

Trentino: modello virtuoso per la spesa farmaceutica

Trentino: un modello di sostenibilità e accessibilità nella spesa farmaceuticaIl Rapporto sull'uso dei farmaci in Trentino per il 2024 delinea un sistema sanitario provinciale...
Trento Cronaca

Trentino, modello nazionale per la gestione dei rifiuti urbani.

Il Trentino si conferma un baluardo nazionale nella gestione integrata dei rifiuti urbani, un modello di sostenibilità che trascende la mera raccolta differenziata. Legambiente, attraverso il "Dossier Comuni Ricicloni Trentino 2025", attesta un livello di virtuosismo ambientale diffuso, con...
Trento Cronaca

Incidente sull’Autostrada del Brennero: Uomo Gravemente Ferito

Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e lasciando un uomo con ferite di seria entità. La dinamica, verificatasi nelle prime ore della mattinata, ha...
Trento Politica

Riforma Autonomia Trentino-Alto Adige: una pietra miliare storica

0
L’approvazione al Senato della riforma dello Statuto Speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol rappresenta una pietra miliare nel percorso storico di questa regione, un...
Riforma Province Autonome: un nuovo capitolo per l’autonomia differenziata.

Redazione Aosta -
Il dibattito sulla riforma dello Statuto delle Province Autonome di Trento e Bolzano si consolida in un momento cruciale, segnando una tappa...

Riforma Statutaria Trentino-Alto Adige: Approvato al Senato

La riforma statutaria del Trentino-Alto Adige/Südtirol ha compiuto un passo significativo con l'approvazione in secondo grado al Senato della legge costituzionale che ne ridisegna...
Trento Economia

Dolomiti Energia e Epico: partnership per l’energia del futuro

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il Gruppo Dolomiti Energia e Epico, realtà specializzata nella produzione di energia industriale, siglano una partnership strategica, culminata in un accordo di acquisizione e creazione di una nuova entità operativa.

Questa iniziativa, che va oltre una mera collaborazione tecnica, rappresenta un investimento significativo nel futuro dell’energia rinnovabile, rafforzando la posizione di Dolomiti Energia come leader nel panorama italiano.
L’accordo si articola in due pilastri fondamentali: un’espansione decisa nel fotovoltaico attraverso l’acquisizione di una quota maggioritaria di Epico Solar Development, e lo sviluppo di un portafoglio di impianti idroelettrici di media potenza attraverso la costituzione di una NewCo. La NewCo, con una partecipazione del 70% detenuta dal Gruppo Dolomiti Energia, mira a sfruttare il potenziale inespresso del patrimonio idrico italiano, contribuendo alla transizione energetica nazionale e alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
L’Enterprise Value complessivo legato a questa operazione si aggira intorno agli 8,3 milioni di euro, a testimonianza del valore percepito delle opportunità di sviluppo identificate.
L’acquisizione di Epico Solar Development consente al Gruppo Dolomiti Energia di accedere immediatamente a un parco impianti fotovoltaici già operativi, quantificabile in circa 6,3 MW, e a progetti in fase autorizzativa per ulteriori 3 MW, pronti per l’avvio della costruzione.
Inoltre, si apre la prospettiva di un significativo sviluppo futuro, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere una capacità installata di circa 60 MW entro il 2030.
Questo piano di crescita include progetti in diverse fasi di sviluppo, dai concetti iniziali fino alle pratiche autorizzative avanzate, testimoniando un approccio proattivo e diversificato.
Il legame con Epico non si limita all’attuale asset in esercizio, ma include accordi di sviluppo con altre società controllate da Epico, aprendo la strada a una pipeline di nuovi progetti fotovoltaici.

Parallelamente, il Gruppo Dolomiti Energia continua a investire nell’idroelettrico, identificando un impianto in fase avanzata di autorizzazione con una produzione annua stimata tra i 13 e i 14 GWh, oltre a valutare ulteriori opportunità di sviluppo attraverso attività di scouting mirate.

“Questo closing”, dichiara Stefano Granella, CEO del Gruppo Dolomiti Energia, “conferma il nostro ruolo di leader nazionali nel settore delle energie rinnovabili.
Raggiungiamo una capacità installata complessiva che supera i 1,8 GW, distribuita tra eolico, fotovoltaico e idroelettrico, con ulteriori 100 MW in costruzione.
La partnership con Epico ci permette di accelerare il nostro percorso di crescita, diversificando il nostro portafoglio e contribuendo attivamente alla decarbonizzazione del sistema energetico italiano.
” L’operazione, quindi, non è solo un investimento finanziario, ma una dichiarazione di intenti a favore di un futuro energetico sostenibile e indipendente.

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap