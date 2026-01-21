Dolomiti Energia e Epico: partnership per l’energia del futuro

Il Gruppo Dolomiti Energia e Epico, realtà specializzata nella produzione di energia industriale, siglano una partnership strategica, culminata in un accordo di acquisizione e creazione di una nuova entità operativa.

Questa iniziativa, che va oltre una mera collaborazione tecnica, rappresenta un investimento significativo nel futuro dell’energia rinnovabile, rafforzando la posizione di Dolomiti Energia come leader nel panorama italiano.

L’accordo si articola in due pilastri fondamentali: un’espansione decisa nel fotovoltaico attraverso l’acquisizione di una quota maggioritaria di Epico Solar Development, e lo sviluppo di un portafoglio di impianti idroelettrici di media potenza attraverso la costituzione di una NewCo. La NewCo, con una partecipazione del 70% detenuta dal Gruppo Dolomiti Energia, mira a sfruttare il potenziale inespresso del patrimonio idrico italiano, contribuendo alla transizione energetica nazionale e alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

L’Enterprise Value complessivo legato a questa operazione si aggira intorno agli 8,3 milioni di euro, a testimonianza del valore percepito delle opportunità di sviluppo identificate.

L’acquisizione di Epico Solar Development consente al Gruppo Dolomiti Energia di accedere immediatamente a un parco impianti fotovoltaici già operativi, quantificabile in circa 6,3 MW, e a progetti in fase autorizzativa per ulteriori 3 MW, pronti per l’avvio della costruzione.

Inoltre, si apre la prospettiva di un significativo sviluppo futuro, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere una capacità installata di circa 60 MW entro il 2030.

Questo piano di crescita include progetti in diverse fasi di sviluppo, dai concetti iniziali fino alle pratiche autorizzative avanzate, testimoniando un approccio proattivo e diversificato.

Il legame con Epico non si limita all’attuale asset in esercizio, ma include accordi di sviluppo con altre società controllate da Epico, aprendo la strada a una pipeline di nuovi progetti fotovoltaici.

Parallelamente, il Gruppo Dolomiti Energia continua a investire nell’idroelettrico, identificando un impianto in fase avanzata di autorizzazione con una produzione annua stimata tra i 13 e i 14 GWh, oltre a valutare ulteriori opportunità di sviluppo attraverso attività di scouting mirate.

“Questo closing”, dichiara Stefano Granella, CEO del Gruppo Dolomiti Energia, “conferma il nostro ruolo di leader nazionali nel settore delle energie rinnovabili.

Raggiungiamo una capacità installata complessiva che supera i 1,8 GW, distribuita tra eolico, fotovoltaico e idroelettrico, con ulteriori 100 MW in costruzione.

La partnership con Epico ci permette di accelerare il nostro percorso di crescita, diversificando il nostro portafoglio e contribuendo attivamente alla decarbonizzazione del sistema energetico italiano.

” L’operazione, quindi, non è solo un investimento finanziario, ma una dichiarazione di intenti a favore di un futuro energetico sostenibile e indipendente.