Fenalt contro Apran: Protesta e richiesta di dimissioni per Zanella

giovedì 22 Gennaio 2026
trento cronaca

Incidente sull’Autostrada del Brennero: Uomo Gravemente Ferito

Redazione Aosta -
Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e...

Trentino: modello virtuoso per la spesa farmaceutica

Trentino: un modello di sostenibilità e accessibilità nella spesa farmaceuticaIl Rapporto sull'uso dei farmaci in Trentino per il 2024 delinea un sistema sanitario provinciale...
Trento Cronaca

Trentino, modello nazionale per la gestione dei rifiuti urbani.

Il Trentino si conferma un baluardo nazionale nella gestione integrata dei rifiuti urbani, un modello di sostenibilità che trascende la mera raccolta differenziata. Legambiente, attraverso il "Dossier Comuni Ricicloni Trentino 2025", attesta un livello di virtuosismo ambientale diffuso, con...
Trento Cronaca

Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e lasciando un uomo con ferite di seria entità. La dinamica, verificatasi nelle prime ore della mattinata, ha...
Trento Politica

Riforma Autonomia Trentino-Alto Adige: una pietra miliare storica

0
L’approvazione al Senato della riforma dello Statuto Speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol rappresenta una pietra miliare nel percorso storico di questa regione, un...
Riforma Province Autonome: un nuovo capitolo per l’autonomia differenziata.

Redazione Aosta -
Il dibattito sulla riforma dello Statuto delle Province Autonome di Trento e Bolzano si consolida in un momento cruciale, segnando una tappa...

Riforma Statutaria Trentino-Alto Adige: Approvato al Senato

La riforma statutaria del Trentino-Alto Adige/Südtirol ha compiuto un passo significativo con l'approvazione in secondo grado al Senato della legge costituzionale che ne ridisegna...
Trento Economia

Fenalt contro Apran: Protesta e richiesta di dimissioni per Zanella

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La Fenalt, il sindacato delle Autonomie Locali che funge da voce autorevole del settore, ha espresso una vibrante protesta di fronte alla sede dell’Apran, sollecitando l’interruzione del mandato del suo presidente, Mauro Zanella.
Un atto di forte dissenso motivato da un insieme di criticità che investono l’operato dell’agenzia, sollevando dubbi sulla sua legittimità e sulla correttezza delle procedure negoziali.

Al centro della contestazione, un quadro preoccupante che si articola attorno a tre nuclei problematici: un presunto tentativo di coercizione nella raccolta delle firme, l’introduzione di meccanismi discriminatori nelle relazioni sindacali e una profonda inadeguatezza dei contenuti proposti dal Nuovo Ordinamento Professionale.
La Fenalt denuncia un comportamento che definisce “estorsivo” da parte di Zanella.
La limitazione dell’accesso alle discussioni e alla presentazione di integrazioni proposte esclusivamente alle organizzazioni firmatarie dell’accordo, configura, a loro avviso, una vera e propria barriera all’esercizio del diritto di rappresentanza, imponendo un ultimatum inaccettabile: l’adesione acritica a un accordo percepito come penalizzante, o l’esclusione dal processo decisionale.
Ulteriore elemento di grave allarme è rappresentato dall’introduzione di una clausola contenuta nell’articolo 2 che disciplina le relazioni sindacali.

Questa disposizione, che istituisce un tavolo di confronto trimestrale presso l’Upipa, riservato unicamente alle organizzazioni firmatarie, è interpretata dalla Fenalt come un’inaccettabile forma di discriminazione.

La sottoscrizione del contratto, in questa ottica, non rappresenta più un atto di volontà condivisa, ma un “passaporto” per accedere ai diritti sindacali, creando una frattura tra rappresentanti e rappresentati.

La critica si estende poi al contenuto stesso del Nuovo Ordinamento Professionale, giudicato profondamente inadeguato.
Le misure proposte, secondo la Fenalt, penalizzano le figure professionali degli operai, incidono negativamente sulle prestazioni accessorie come i buoni pasto nelle Apsp (Aziende per i Servizi al Personaggio), e generano disuguaglianze economiche che compromettono il benessere del settore.
La richiesta di dimissioni del presidente Zanella, espressa con forza dai segretari Valentinotti, Moser e Boschetti, non è un gesto isolato, ma la conseguenza di un deterioramento del rapporto di fiducia e di una crescente preoccupazione per la deriva autoritaria e antidemocratica che, a loro avviso, caratterizza l’operato dell’Apran. La mancanza di trasparenza, la compressione del dibattito e il disprezzo per i principi fondamentali della rappresentatività sindacale rendono, a loro dire, impossibile qualsiasi forma di collaborazione costruttiva.

Nonostante un precedente incontro previsto con Zanella, la Fenalt considera l’attuale situazione insostenibile e ritiene che un cambiamento radicale nella leadership dell’Apran sia l’unica soluzione per restituire credibilità al processo negoziale e garantire il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori del settore.

L’azione intrapresa, lungi dall’essere un atto di scontro, si configura come un appello a ripristinare i principi di correttezza, trasparenza e inclusione che devono guidare le relazioni sindacali.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

