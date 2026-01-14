cityfood
giovedì 15 Gennaio 2026
trento cronaca

Strigno, Trentino: Ritrovato morto un uomo, indagini in corso

Redazione Aosta -
La comunità di Strigno, nel Trentino, è scossa dalla scoperta del corpo di Mauro Sbetta, un sessottenne residente in una delle sue...

Castel Ivano in lutto: scoperto il corpo di un uomo, indagini in corso.

La comunità di Castel Ivano, frazione del comune di Strigno in Trentino, è scossa da un drammatico evento: la scoperta del corpo di un...
Trento Cronaca

Incendio a Chiusa: fiamme e fumo scuotono la comunità

Un violento incendio ha scosso la comunità di Chiusa questa mattina, sviluppandosi nella porzione più elevata di un edificio residenziale situato in via Tinne, in prossimità della trafficata strada statale del Brennero. L’evento, segnalato intorno alle ore 10:00, ha...
Trento Cronaca

Strigno, Trentino: Ritrovato morto un uomo, indagini in corso

La comunità di Strigno, nel Trentino, è scossa dalla scoperta del corpo di Mauro Sbetta, un sessottenne residente in una delle sue frazioni. La tragedia, avvenuta nel silenzio di un’abitazione privata, ha immediatamente innescato un’indagine complessa, affidata alla Procura...
Trento Politica

Poste Alto Adige: Approvata mozione per condizioni di lavoro più flessibili.

0
Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato una mozione, presentata da Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) e sostenuta da Josef Noggler (SVP), volta a rivedere...
Trento: Presidio a sostegno del popolo iraniano, un grido di libertà.

Redazione Aosta -
Un grido di solidarietà risuona nel cuore di Trento: Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale del Trentino hanno animato un significativo presidio in...

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal Presidente Arno...
Trento Economia

Funivia Aeroporto: Queenstown Rivoluziona la Mobilità Urbana

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Queenstown, gioiello turistico della Nuova Zelanda, si appresta a riscrivere le regole della mobilità urbana con un progetto all’avanguardia: la prima funivia a servizio di un aeroporto al mondo, un’opera che incarna una visione audace di trasporto sostenibile e integrazione paesaggistica.

L’impresa altoatesina Leitner, leader indiscusso nel settore delle funivie e degli impianti di risalita, si è aggiudicata l’appalto, segnando un momento cruciale nella sua storia e consolidando il suo ruolo di innovatore globale.
L’investimento, stimato in 200 milioni di euro, rappresenta un impegno significativo verso un futuro più verde e connesso.
I lavori, con inizio previsto nel 2027, culmineranno nel 2029 con l’entrata in funzione della prima tratta, un tassello fondamentale per la trasformazione del sistema di trasporto locale.

Come sottolinea Martin Leitner, amministratore delegato di Leitner, “Questo progetto non è solo un traguardo aziendale, ma un forte riconoscimento della nostra capacità di coniugare tecnologia avanzata e rispetto per l’ambiente.

Rappresenta una pietra miliare nella nostra evoluzione e un contributo tangibile alla creazione di un’urbanistica più vivibile e a misura d’uomo.

“La funivia non si configura semplicemente come un mezzo di trasporto, ma come un elemento di connessione tra il cuore pulsante della città e la porta d’accesso internazionale.
Eliminando la dipendenza dalle congestionate arterie stradali, i residenti e i visitatori potranno raggiungere l’aeroporto in soli venti minuti, beneficiando di una panoramica mozzafiato sulle montagne circostanti e contribuendo alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico.
Questo intervento si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo sostenibile per Queenstown, che mira a bilanciare l’accoglienza turistica con la tutela del suo patrimonio naturale e la qualità della vita dei suoi abitanti.
Il progetto Leitner, che vanta già un solido portfolio di realizzazioni in Nuova Zelanda, tra cui il Coronet Express, la cabinovia Sky Waka e la seggiovia a 8 posti sul Monte Hutt, si distingue per l’elevata complessità ingegneristica e per l’attenzione ai dettagli estetici.

La cabinovia, strutturata in sette stazioni dislocate su cinque sezioni, sarà in grado di movimentare fino a 3.000 persone all’ora, garantendo un flusso continuo e un’esperienza di viaggio confortevole.

L’impianto non solo massimizzerà l’efficienza del trasporto, ma si integrerà armoniosamente nel paesaggio, minimizzando l’impatto visivo e preservando l’integrità ambientale.

La scelta di Leitner testimonia l’importanza attribuita all’eccellenza tecnologica, alla sicurezza e alla sostenibilità, elementi imprescindibili per affrontare le sfide della mobilità del futuro.

Il progetto Queenstown, lungi dall’essere una semplice opera infrastrutturale, si configura come un modello replicabile per altre città che aspirano a reinventare il proprio sistema di trasporto, privilegiando l’innovazione, la connettività e il rispetto dell’ambiente.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

