Hti, leader altoatesino, acquisisce Hkd Snowmakers: espansione in Nord America

L’espansione strategica del gruppo Hti, realtà altoatesina leader nel settore delle infrastrutture per il turismo montano, si concretizza con l’acquisizione di una quota di maggioranza di Hkd Snowmakers, impresa canado-americana specializzata in soluzioni avanzate per l’innevamento artificiale.

Questa operazione, che consolida ulteriormente la presenza del gruppo nordamericano, si inserisce in un piano di diversificazione geografica e di potenziamento del mercato statunitense e canadese, già avviato con investimenti mirati e acquisizioni significative.

L’aggiunta di Hkd Snowmakers, con un fatturato di circa 60 milioni di dollari e un team di 80 professionisti, arricchisce il portfolio di Hti, che già include nomi prestigiosi come Leitner, Poma, Bartholet (produzione funivie), Prinoth (battipista) e Demaclenko (infrastrutture per il turismo alpino).

Questa acquisizione non è una mera operazione finanziaria, ma un rafforzamento strategico volto a creare un ecosistema integrato di competenze e tecnologie per il settore turistico invernale.

La decisione di investire massicciamente nel Nord America riflette una visione lungimirante del gruppo Hti.

Oltre alla crescita esponenziale del turismo invernale statunitense, un fattore chiave è rappresentato dalle nuove direttive politiche che incentivano la produzione locale, il cosiddetto “Made in USA”, un modello già ampiamente adottato in altri settori industriali.

Questo orientamento politico crea un contesto favorevole per le aziende che, come Hti, possono offrire soluzioni innovative e di alta qualità, prodotte localmente.

L’acquisizione di Hkd Snowmakers testimonia l’impegno di Hti verso un modello di crescita sostenibile e inclusivo.

Come sottolinea Anton Seeber, presidente del gruppo, l’obiettivo è quello di “far crescere la nostra grande famiglia negli Stati Uniti”, accogliendo realtà aziendali che condividono i valori e la filosofia del gruppo.

Mantenendo l’autonomia e l’indipendenza operativa di Hkd, si garantisce la capacità di rispondere in modo agile ed efficace alle specifiche esigenze del mercato nordamericano.

Questa strategia di decentralizzazione, che caratterizza l’approccio di Hti, mira a creare valore a lungo termine, assicurando la tutela dei posti di lavoro e promuovendo lo sviluppo economico delle comunità in cui il gruppo opera.

L’acquisizione di Hkd Snowmakers rappresenta quindi un passo cruciale in questa direzione, rafforzando la posizione di Hti come leader globale nel settore delle infrastrutture per il turismo montano e aprendo nuove opportunità di crescita e innovazione.

Il gruppo, ora ancora più robusto, è pronto ad affrontare le sfide future e a contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile del turismo invernale nordamericano.