Interruzione Ferroviaria Bolzano-Merano: Piano Mobilità Alternativo e Potenziato

Interruzione Temporanea del Servizio Ferroviario Bolzano-Merano: Un Piano di Mobilità Alternativo e PotenziatoA partire da domenica 15 giugno e fino a mercoledì 9 agosto, la linea ferroviaria Bolzano-Merano subirà un’interruzione completa del servizio, disposta da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per consentire l’esecuzione di interventi infrastrutturali cruciali per il miglioramento e la modernizzazione della rete. Questo impegno, esteso per otto settimane, mira a garantire la sostenibilità e l’efficienza del trasporto ferroviario in futuro, contribuendo alla vitalità economica e alla connettività della regione.Per assicurare la continuità del servizio e minimizzare l’impatto sulla mobilità dei cittadini e dei visitatori, RFI ha predisposto un piano di mobilità alternativa articolato. Al posto dei treni, opererà il servizio di autobus sostitutivi denominato Express B200. Questo servizio, progettato per replicare la frequenza del treno, offrirà una cadenza di circa 30 minuti lungo l’intero tracciato. Le principali stazioni, tra cui Bolzano (banchina F), Bolzano Sud-Fiera (banchina A e B), Lana-Postal e Merano (banchina B), saranno adeguatamente servite.Gli orari dettagliati del servizio Express B200 sono disponibili per il download online, consentendo ai viaggiatori di pianificare i propri spostamenti con precisione.Biglietteria e Validazione:L’acquisto dei biglietti sarà possibile attraverso i canali online o presso le stazioni ferroviarie. Per i titoli di viaggio a tariffa chilometrica, come l’altoadigemobilità Flex Pass, sarà obbligatoria la convalida preventiva online o presso le stazioni. Questo requisito mira a ottimizzare i controlli e a garantire la corretta gestione del servizio. I titoli di viaggio a tariffa forfettaria, inclusi abbonamenti annuali o mensili e l’AltoAdige Guest Pass, saranno esenti da convalida e dovranno essere esibiti al personale di verifica, validando di fatto la regolarità del viaggio.Servizio di Linea 201: Un Supporto ComplementareAl fine di ampliare l’offerta di trasporto pubblico e distribuire i flussi di passeggeri, la linea di autobus 201 sarà significativamente potenziata. Durante i giorni feriali, la frequenza sarà di 15 minuti nelle ore diurne, mentre nei fine settimana e nei giorni festivi si attesterà a 30 minuti. Gli orari aggiornati sono disponibili online. I passeggeri potranno convalidare i ticket sia online che a bordo degli autobus. La partenza dalla stazione di Bolzano avverrà dalla banchina C, mentre a Merano gli autobus utilizzeranno la banchina U.Questo piano di mobilità integrato rappresenta un impegno concreto per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e affidabile, minimizzando i disagi derivanti dall’interruzione temporanea della linea ferroviaria. La combinazione del servizio Express B200 e del potenziamento della linea 201 mira a fornire una soluzione di mobilità completa e flessibile per tutti gli utenti.