Laurea in Medicina in Inglese a Bolzano: Un’Opportunità Internazionale

Avvio delle Immatricolazioni al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in Inglese presso il Polo Claudiana di Bolzano: Un’Opportunità Internazionale per il Futuro MedicoA partire dal 14 gennaio, si apre ufficialmente la finestra per l’ammissione all’ambizioso corso di laurea in Medicina e Chirurgia, erogato interamente in lingua inglese, presso il Polo Universitario per le Professioni Sanitarie Claudiana di Bolzano, in vista dell’anno accademico 2026/2027.

Questa iniziativa rappresenta un ponte tra l’eccellenza didattica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede a Roma, e il contesto innovativo dell’Alto Adige, frutto di una proficua collaborazione tra l’ateneo, la Provincia di Bolzano e l’Azienda Sanitaria locale.

Il corso, strutturato su un percorso di sei anni, mira a formare professionisti sanitari con una solida base scientifica, competenze trasversali e una prospettiva internazionale, rispondendo alla crescente domanda di medici preparati per operare in un contesto globale.

L’offerta formativa si distingue per l’attenzione alla ricerca, all’innovazione tecnologica e all’approccio multidisciplinare, elementi fondamentali per affrontare le sfide del sistema sanitario del futuro.

Per l’anno accademico 2026/2027, sono stati resi disponibili sessanta posti complessivi.

Di questi, cinquanta sono riservati a studenti provenienti dai paesi dell’Unione Europea, con cittadinanza comunitaria, mentre i restanti dieci sono destinati a studenti non comunitari e a residenti all’estero.

L’accesso al corso sarà regolato da una prova di ammissione, che si terrà il 20 maggio 2026.

La prova, interamente in lingua inglese, consisterà in un test a risposta multipla, composto da sessantacinque quesiti, somministrato tramite una piattaforma online avanzata che garantisce la supervisione remota dei candidati.

L’Università Cattolica, a seguito del pagamento di una quota di partecipazione pari a 210 euro, offrirà ai candidati l’accesso a un simulatore online, comprendente un vasto database di circa tremila quesiti, finalizzato alla preparazione e all’affinamento delle competenze.

L’ammissione definitiva al corso di laurea, oltre al superamento della prova selettiva, è subordinata alla presentazione di un certificato di conoscenza della lingua inglese pari al livello B2, a comprova della competenza linguistica indispensabile per la proficua partecipazione alle attività didattiche e la futura interazione con pazienti e colleghi.

Il processo di immatricolazione si articola in due fasi.

Immediatamente dopo il superamento della prova di ammissione, i candidati potranno procedere con la pre-immatricolazione, versando una somma di 4.000 euro entro il 19 giugno 2026.

La successiva immatricolazione definitiva sarà possibile nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 4 settembre 2026.

Per agevolare l’accesso all’istruzione superiore, l’Università Cattolica mette a disposizione un sistema di borse di studio, assegnate in base a criteri di merito accademico e condizione economica del candidato.

In aggiunta, un’opportunità unica è riservata agli studenti in possesso dell’attestato di bilinguismo italiano-tedesco di livello B2 rilasciato dalla Provincia di Bolzano: questi potranno richiedere un finanziamento provinciale, impegnandosi a prestare servizio presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per un periodo di quattro anni entro i dieci anni successivi al conseguimento della specializzazione.

Questa iniziativa promuove l’integrazione tra formazione e servizio alla comunità, valorizzando le competenze linguistiche e culturali degli studenti.

La retta annuale è prevista in un range tra i 18.000 e i 19.000 euro.