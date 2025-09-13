Lotus Elise: Bolzano festeggia 30 anni di icona sportiva

Bolzano si prepara a un tripudio di colori e dinamismo: Piazza Tribunale sarà teatro di un raduno straordinario, un omaggio celebrativo per il trentesimo anniversario della Lotus Elise.

Oltre ottanta esemplari, ognuno con la propria personalità cromatica, invaderanno lo spazio pubblico, testimoniando l’eredità di un’icona sportiva nata dall’ingegno e dalla visione di Romano Artioli, imprenditore di origini bolzanine.

La Lotus Elise, svelata al mondo nel 1995, non fu semplicemente una nuova auto sportiva; rappresentò una vera e propria rivoluzione nel panorama automobilistico.

In un’epoca dominata da una corsa all’aumento delle dimensioni e dei comfort, la Elise incarnò una filosofia costruttiva radicale, fedele ai dettami del fondatore Colin Chapman: l’efficienza estrema ottenuta attraverso la riduzione drastica del peso.

Questo principio si concretizza in un telaio in alluminio incollato, una soluzione innovativa per l’epoca che contribuisce a mantenere il peso complessivo a soli 720 kg – una cifra sorprendentemente bassa per un’auto sportiva con prestazioni elevate.

L’impatto della Elise fu immediato e profondo.

Nonostante il suo posizionamento di nicchia, rivolto a un pubblico di appassionati e intenditori, il modello divenne rapidamente il più venduto nella storia recente del marchio Lotus, risollevandone la reputazione e proiettandola nuovamente sotto i riflettori a livello globale.

L’evento, in programma dalle 10:30 alle 15:00 di domani, sarà presieduto da Elisa Artioli, giovane bolzanina che porta con orgoglio il cognome del nonno.

È a lei che Romano Artioli volle rendere omaggio scegliendo il nome per la nuova sportiva.

La suggestiva presentazione al Salone di Francoforte del 1995, dove la piccola Elisa, all’epoca di soli due anni, emerse da sotto un telo indossando una maglietta con la scritta “I am Elise,” divenne un’immagine iconica, sigillando il legame emotivo tra il marchio e la famiglia.

“Questo traguardo rappresenta per me qualcosa di molto speciale, quasi un secondo compleanno,” racconta Elisa.

“È un onore vedere come un’auto nata da un gesto affettuoso e da una visione imprenditoriale abbia lasciato un segno così indelebile nella storia dell’automobilismo sportivo, ispirando generazioni di appassionati con la sua essenzialità, le sue prestazioni e il suo design inconfondibile.

” L’evento bolzanino non è solo una celebrazione del passato, ma anche un’occasione per guardare al futuro della Lotus, un futuro che si fonda sulla continuità di una filosofia costruttiva unica e sulla passione che anima i suoi ingegneri e i suoi appassionati.