Manovra: Tagli infrastrutturali mettono a rischio sviluppo e mobilità.

La manovra finanziaria in corso proietta un’ombra sui progetti infrastrutturali strategici per il Paese, rivelando tagli significativi destinati a rallentare o a compromettere l’esecuzione di opere cruciali per la mobilità e lo sviluppo regionale.

Un’analisi dettagliata delle tabelle allegate alla legge di bilancio evidenzia una complessa riallocazione di risorse, con ripercussioni palpabili sul Nord Italia e sulla rete di trasporti pubblici in aree densamente popolate.

Nel 2026, le regioni Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, saranno investite da una riduzione di un milione di euro nei finanziamenti destinati agli interventi necessari per la preparazione alle Olimpiadi Invernali del 2026.

Questa diminuzione, sebbene apparentemente modesta nel contesto complessivo, potrebbe generare ritardi nell’esecuzione dei lavori, con potenziali impatti sulla capacità di accogliere adeguatamente i partecipanti e di garantire un’esperienza positiva per tutti.

Parallelamente, la metropolitana romana subisce un taglio di 50 milioni di euro per la linea C, un’opera di fondamentale importanza per decongestionare il traffico e migliorare la qualità della vita in una delle aree urbane più densamente popolate d’Italia.

Anche la linea M4 di Milano, un’infrastruttura essenziale per il collegamento tra la periferia e il centro città, dovrà fare i conti con una riduzione di 15 milioni di euro.

Il progetto di estensione della rete di trasporto rapido di massa tra Afragola e la metropolitana di Napoli, vitale per il collegamento di un’area urbana con esigenze di mobilità particolarmente sentite, vede ridotti i propri finanziamenti di 15 milioni di euro, mettendo a rischio la puntualità dei lavori e la disponibilità di nuovi treni.

L’impatto negativo della manovra non si limita al settore ferroviario e metropolitano.

Il Fondo per la mobilità sostenibile, strumento cruciale per incentivare l’adozione di soluzioni di trasporto alternative e a basso impatto ambientale, è penalizzato di 13 milioni di euro nel 2026.

Analogamente, il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane, un investimento mirato a promuovere la mobilità ciclistica e a migliorare la sicurezza degli utenti deboli, subisce una riduzione di 2 milioni di euro.

Questi tagli, sommati ad altri interventi di riprogrammazione, sollevano interrogativi sulla priorità assegnata allo sviluppo infrastrutturale del Paese e sull’impegno a garantire un sistema di trasporti efficiente, moderno e sostenibile.

La necessità di una visione strategica a lungo termine, che consideri gli investimenti infrastrutturali come motore di crescita economica e di miglioramento della qualità della vita, appare più urgente che mai.

La riduzione di queste risorse potrebbe compromettere la competitività del territorio e ostacolare la realizzazione di progetti di interesse nazionale, con ripercussioni a lungo termine sull’economia e sulla società.