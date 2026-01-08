Mercatino di Natale Trento: Successo record e visione per il futuro

Il trentunesimo Mercatino di Natale di Trento si conclude celebrando un successo tangibile, con un incremento di 40.000 presenze rispetto all’edizione precedente, portando il totale a circa 750.000 visitatori.

Questa significativa affluenza si traduce in un impatto economico stimato in 25 milioni di euro, un dato che sottolinea il ruolo cruciale dell’evento per l’economia locale.

Un elemento particolarmente rilevante è l’aumento della permanenza media dei visitatori, salita a 2,9 giorni, con tassi di occupazione alberghiera che oscillano tra l’80% e l’85%, un dato incoraggiante anche nei giorni feriali, indicatore di una fruizione più distribuita nel tempo.

Il Mercatino di Natale non è però un evento isolato, bensì un tassello fondamentale all’interno di una strategia più ampia e articolata volta a promuovere e valorizzare l’intera offerta turistica della regione.

Come evidenzia Franco Aldo Bertagnolli, presidente dell’Azienda per il Turismo Trento, il successo non è semplicemente misurabile in termini di numeri, ma riflette un crescente apprezzamento per la qualità complessiva dell’esperienza proposta.

Questa qualità è il risultato di una sinergia virtuosa tra diversi fattori: l’atmosfera magica del Mercatino, l’eccellenza dei prodotti artigianali e gastronomici locali, un’offerta culturale ricca e diversificata, e la possibilità per i visitatori di immergersi nella vita quotidiana di Trento, scoprendone le bellezze nascoste e il patrimonio storico-artistico.

Questo approccio integrato favorisce una permanenza più lunga, una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici sul territorio, e una ricaduta economica più ampia, che coinvolge un numero maggiore di operatori e settori.

La compatibilità con la vita quotidiana della città è un aspetto cruciale: il Mercatino non deve essere un’invasione, ma un’opportunità per arricchire l’esperienza di residenti e visitatori.

La visione per il futuro si focalizza sull’ulteriore rafforzamento di questa qualità intrinseca.

Le sfide per gli anni a venire includono un’attenzione ancora maggiore alla cura degli allestimenti e alla gestione degli spazi, una valorizzazione sempre più consapevole del ricco patrimonio architettonico, e un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale.

Il pubblico, sempre più attento e sensibile a queste tematiche, richiede un approccio responsabile e orientato al benessere del territorio.

Trento, con le sue caratteristiche uniche e il suo impegno costante, aspira a diventare un modello di evento equilibrato, capace di generare benefici diffusi e duraturi, contribuendo a un turismo più consapevole e rispettoso dell’ambiente e della comunità locale.

L’obiettivo è creare un’esperienza che vada oltre il semplice acquisto di prodotti artigianali, promuovendo un vero e proprio viaggio culturale ed emozionale nella tradizione e nella bellezza del Trentino.