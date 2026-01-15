Mutui Trentino Alto Adige 2025: Tassi, Durata e Differenze Regionali

cityfood
cityeventi
venerdì 16 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Servizio Civile in Trentino: Nuovo Bando per Giovani

Redazione Aosta -
Il servizio civile universale provinciale si configura come un'opportunità cruciale per i giovani trentini, aprendo un nuovo bando con scadenza fissata al...

Omicidio a Strigno: Indagine sulla morte di un pensionato

L'ombra del dubbio si allunga sulla comunità di Strigno, in Trentino, dove la scoperta del corpo senza vita di Mauro Sbetta, un sessantottenne in...
Trento
cielo coperto
7.6 ° C
9.2 °
6.8 °
66 %
0.5kmh
100 %
Ven
9 °
Sab
11 °
Dom
7 °
Lun
9 °
Mar
7 °
Trento Cronaca

Alto Adige, 1926: quando i cognomi furono cancellati.

Nel gennaio del 1926, il paesaggio culturale e identitario dell'Alto Adige subì una cesura profonda con l'entrata in vigore del regio decreto che sanciva l'italianizzazione forzata dei cognomi sudtirolesi. Lungi dall'essere un processo volontario, come formalmente presentato, l'iniziativa del...
Trento Cronaca

Servizio Civile in Trentino: Nuovo Bando per Giovani

Il servizio civile universale provinciale si configura come un'opportunità cruciale per i giovani trentini, aprendo un nuovo bando con scadenza fissata al 4 febbraio. Questo avvio rappresenta una rinnovata possibilità di impegno civico e crescita personale, promossa dall'Ufficio Politiche...
Trento Politica

Bolzano: Approvata mozione contro l’antisemitismo e sostegno alla comunità ebraica.

0
Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha recentemente approvato un pacchetto di misure che riflettono un impegno concreto verso la salvaguardia dei valori democratici, la crescita...
- Pubblicità -

Educazione affettiva a scuola: sostegno dalla Commissione Provinciale

Redazione Aosta -
La Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra Donna e Uomo esprime pieno sostegno all'iniziativa popolare volta a introdurre un percorso strutturato...

Poste Alto Adige: Approvata mozione per condizioni di lavoro più flessibili.

Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato una mozione, presentata da Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) e sostenuta da Josef Noggler (SVP), volta a...
Trento Economia

Mutui Trentino Alto Adige 2025: Tassi, Durata e Differenze Regionali

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’andamento del mercato dei mutui in Trentino Alto Adige nel corso del 2025 ha delineato un quadro complesso, caratterizzato da dinamiche regionali distintive e da un’evoluzione dei tassi di interesse che ha influenzato le scelte dei mutuatari.

Un’analisi dettagliata, condotta dalla piattaforma Mutuonline.it, offre uno sguardo approfondito su queste tendenze.
La durata media dei finanziamenti ipotecari ha subito un lieve incremento rispetto all’anno precedente, attestandosi a 24 anni e due mesi.
Questa tendenza si discosta marginalmente dai dati nazionali e rivela una preferenza per piani di rimborso più dilazionati, probabilmente legati alla crescente incertezza economica e al desiderio di alleggerire le rate mensili.
Interessante la differenza tra le due province: in Alto Adige, i richiedenti, leggermente più giovani in media (38 anni e undici mesi contro i 39,5 del Trentino), hanno richiesto finanziamenti di importo superiore, suggerendo una diversa capacità di spesa e/o una diversa tipologia di immobili oggetto dell’investimento.
Un fattore chiave che ha plasmato il mercato è stata la divergenza tra i tassi di interesse fissi e variabili.
Mentre il TAN medio dei mutui a tasso fisso ha registrato un aumento di 50 punti base, un segnale di risalita delle condizioni monetarie, il tasso variabile ha visto una diminuzione significativa, superiore al punto percentuale.
Questo contrasto ha creato una situazione di ambivalenza per i mutuatari, spingendo molti a orientarsi verso la sicurezza del tasso fisso, sebbene più costoso, in un contesto di previsioni economiche incerte.
L’importo medio richiesto è rimasto sostanzialmente stabile, con una variazione minima da 183.700 a 184.700 euro.
Tuttavia, un elemento di riflessione è rappresentato dalla diminuzione del valore medio degli immobili finanziati, scesi da 322.400 a 312.600 euro.

Questo dato potrebbe indicare un cambiamento nelle preferenze degli acquirenti, un rallentamento del mercato immobiliare o una diversa tipologia di immobili oggetto di finanziamento.
La finalità del mutuo rimane fortemente orientata all’acquisto della prima casa, con una quota preponderante del 55,9% delle richieste.
L’acquisto di una seconda casa, sebbene presente, rappresenta una percentuale più contenuta (7,6%).
La stragrande maggioranza dei richiedenti (94,1%) ha scelto la sicurezza del tasso fisso, un comportamento che riflette una generale avversione al rischio e la volontà di proteggersi da potenziali aumenti dei tassi variabili.

Analizzando le dinamiche provinciali, emerge un divario significativo negli importi finanziati.

In Alto Adige, l’importo medio erogato si è attestato a circa 214.200 euro per immobili del valore medio di oltre 372.200 euro, un dato notevolmente superiore rispetto a Trento, dove i mutui hanno un controvalore di 167.264 euro per immobili con valore medio inferiore.

Questa disparità potrebbe essere spiegata da fattori socio-economici specifici delle due province, come la maggiore ricchezza media in Alto Adige e i prezzi degli immobili più elevati.
Inoltre, la diversa distribuzione delle tipologie di immobili finanziati potrebbe aver contribuito a questa differenza.
La comprensione di queste sfumature regionali è fondamentale per una valutazione accurata del mercato dei mutui in Trentino Alto Adige e per l’elaborazione di strategie finanziarie mirate.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap