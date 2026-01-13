Novareti: incarico pluriennale per la gestione del gas naturale a Trento

Novareti Spa, parte del gruppo Dolomiti Energia Holding, si è vista conferire ufficialmente l’incarico di gestire il servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito unico provinciale di Trento, un’area vasta che abbraccia 167 comuni, inclusa una località della provincia di Brescia.

Questa aggiudicazione, emessa dall’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, segna un’evoluzione significativa nel panorama energetico trentino, consolidando la presenza storica di Novareti e proiettandola verso un futuro di sviluppo infrastrutturale e ampliamento dei servizi.

L’assegnazione dell’ambito territoriale non rappresenta una semplice prosecuzione di un contratto, ma l’opportunità di implementare un ambizioso piano di investimenti strategici, prioritariamente indirizzato alla metanizzazione di aree ancora sprovviste di questa essenziale infrastruttura.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di transizione energetica, volto a promuovere l’utilizzo di fonti di energia più sostenibili e a ridurre l’impatto ambientale.

“Questo risultato cruciale si allinea perfettamente con le direttive del nostro Piano Industriale al 2030,” dichiara Stefano Granella, amministratore delegato di Dolomiti Energia Holding. “È una conferma del valore del nostro modello operativo, già comprovato dall’efficacia e dalla resilienza dimostrate nel tempo.

L’aggiudicazione non solo garantisce la continuità del servizio, ma offre una piattaforma per l’innovazione e l’espansione, ampliando la nostra presenza e portando la nostra esperienza a nuove comunità.

”Il piano di investimenti previsto non si limita alla posa di nuove tubazioni, ma include anche l’implementazione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la gestione della rete, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza, minimizzare le perdite e migliorare la sicurezza.

Si prevede un focus particolare sull’integrazione di sistemi di misurazione intelligente (smart metering) per una gestione più precisa dei consumi e una maggiore trasparenza per i clienti.

Questo successo sottolinea l’importanza del capitale umano all’interno del gruppo Dolomiti Energia, riconoscendo il ruolo fondamentale delle competenze e della professionalità dei suoi dipendenti.

La capacità di rispondere in modo efficace alle sfide del mercato e di presentare un’offerta competitiva è il risultato di un impegno costante nella formazione e nello sviluppo del personale.

La sostenibilità di questa crescita futura dipende dalla valorizzazione continua di questo patrimonio di conoscenze e dalla promozione di una cultura aziendale orientata all’innovazione e all’eccellenza.

L’impegno a lungo termine verso le comunità locali, rafforzato da questo importante traguardo, conferma la missione del gruppo di fornire energia in modo responsabile e sostenibile, contribuendo attivamente al benessere economico e ambientale del territorio trentino.